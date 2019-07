Stiri pe aceeasi tema

- Uzina Mecanica Cugir SA a castigat o prima etapa a unui proces prin care a contestat un raport al Curtii de Conturi - Camera de Conturi Alba in urma caruia s-a stabilit un prejudiciu realizat prin nevanzarea unor terenuri de peste 220.000 de lei.

- In adresa redacției Ziarului de Garda a parvenit un mesaj de la un procuror, care a preferat sa iși pastreze anonimatul. Acesta declara ca procurorii au fost obligați sa semneze o declarație publica, adresata mai multor instituții europene, in care reclama „incercarile politicienilor de a modifica legislația…

- Fiecare accesoriu al casei tale indeplinește o funcție speciala și mobila pentru living la fel. Prin urmare, acest tip de mobila este esențiala in casa ta, deoarece vei petrece mult timp in living. Trebuie sa faci o alegere care va oferi un aspect placut și confortabil spațiului de care dispui, fara…

- Conform sursei citate, in luna aprilie, politistii Garzii de Coasta impreuna cu inspectorii Biroului Vamal Constanta Sud au identificat in urma controlului amanuntit efectuat asupra unui container sosit din China, pentru o societate comerciala din Pitesti, 2.880 bucati jocuri educative, susceptibile…

- In urma speculatiilor cu privire la oportunitatea organizarii, pe 20 mai, la Palatul Cotroceni, a ceremoniei solemne in cadrul careia, la 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, anul 2019 urma sa fie declarat „Anul omagierii victimelor comunismului”, Președintele Iohannis a decis amanarea…

- Echipa de proiect Smart Start USA s-a intalnit, astazi, cu antreprenorii brașoveni la Camera de Comerț și Industrie, intr-o noua sesiune de prezentare a programului Smart Start USA, a platformei de inscriere și a exemplelor de buna practica ce funcționeaza deja, pe piața din Satele Unite.La…

- Avocatii Sandra Gradinaru si Alexandru Olanescu, care il reprezinta pe Mihai Plesu, au declarat pentru AGERPRES ca judecatorii Curtii de Apel Iasi au mentinut decizia judecatorului de drepturi si libertati de la Tribunalul Iasi de plasare sub control judiciar. Decizia survine ca urmare a contestatiei…

- Autoritațile municipale motrene nu au taxat comercianții care au facut vanzare in targul din Ploștina timp de o jumatate de an. Acum au decis brusc sa impuna o taxa de 3 lei/mp agenților economici, și asta de teama Curții de Conturi aflate in verificare la instituția publica. Comercianții sunt nemulțumiți…