- Primaria Municipiului Bacau organizeaza licitatie publica deschisa pentru inchirierea pe o perioada de 3 ani, a spatiului in suprafata de 65,83mp, situat in incinta P.T. 20, din Bacau, str. Aleea Proiectantului 4bis 1.Denumirea si sediul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- A N U N T ! Primaria oras Gaesti cu sediul in str. 13 Decembrie, nr.102 A, telefon 0245/ 606082 ; Post-ul Primaria Gaești organizeaza licitație pentru inchirierea unor suprafețe de teren apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primaria Municipiului Dej organizeaza licitație publica privind inchirierea parcarilor nou amenajate situate pe strada ZEFIR. Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primariei, camera 35 – Serviciul Tehnic, incepand cu data de 17 octombrie 2018. Data limita de depunere a ofertelor: 25 octombrie…

- Primarul Buzaului aduce la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna noiembrie 2018 a fost initiat proiectul de hotarare cu caracter normativ pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata a municipiului…

- Societatea, S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A., cu sediul in municipiul Targoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, cod poștal 130105, fax: 0245/611389, 0728/878767, tel: 0245/612816, e-mail: [email protected], numar de inmatriculare J15/172/27.05.1998, cod unic de inregistrare RO10638988,…

- R & I GROUP S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar al S.C. GASTRO MEAT S.R.L., organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea in bloc Imobil situat in Comuna Corbii Mari, jud. Dambovita

- Societatea S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A., cu sediul in municipiul Targoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, cod poștal 130105, fax: 0245/611389, 0728/878767, tel: 0245/612816, e-mail: [email protected], numar de inmatriculare J15/172/27.05.1998, cod unic de inregistrare RO10638988,…

- Primaria Municipiului Aiud organizeaza in 25 septembrie licitatie publica deschisa cu strigarea prețului pentru vanzarea a doua imobile. Licitatia are loc la sediul Primariei Aiud, str. Cuza – Voda, nr. 1. La ora 12.00, se organizeaza licitatia pentru vanzarea unui teren intravilan, inscris in CF nr.…