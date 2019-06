Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, a fost pus sub acuzare in Rusia pentru organizarea unei retele infractionale si contrabanda cu droguri, a indicat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Interne rus, Irina Volk, citata de TASS si Vzgliad potrivit Agerpres.

'Anchetatorii Departamentului Investigatii al Ministerului rus de Interne i-au pus sub acuzare, in absenta, pe fostul presedinte al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, si pe fostul deputat PD, sportivul Constantin Tutu, persoana sa de incredere', se mentioneaza…