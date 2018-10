Stiri pe aceeasi tema

- Omul a ignorat somatiile de plata, pana la momentul la care a ajuns sa fie executat silit. Abia atunci a cerut explicatii si a aflat ca amenzile sunt ... The post Un barbat a primit 440 de amenzi pentru lipsa rovinietei, in 7 ani, dintr-o greșeala. Cum a fost posibil appeared first on Renasterea banateana…

