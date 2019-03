Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat, vineri, la Buzau, ca toate scolile postliceale sanitare din tara vor face obiectul unor ample verificari. Inspectiile vin dupa ce ministerul de resort ar fi fost sesizat de autoritatile din Suedia despre descoperirea unei diplome care nu ar fi fost…

- Al Jashi Isam, un fost medic al Spitalului Județean Ilfov, care a reclamat faptul ca i-a disparut o parafa in 2016, a fost audiat, marți, la Secția 9 Poliție, in cazul voluntarei de la Spitalul Ilfov cu diploma falsa, acesta precizand ca unii angajați ai unitații au demisionat din cauza presiunilor.Al…

- Sistemul medical din Romania este zdruncinat de un nou scandal! De aceasta data, la Galati, unde politistii au deschis un dosar penal, dupa ce o tanara ar fi incercat sa legalizeze o diploma de medic falsa. Deocamdata, anchetatorii incearca sa afle daca femeia a profesat vreodata, cu ajutorul actelor…

- Polițiștii Capitalei fac cercetari in cazul voluntarei de la Spitalul Ilfov cu diploma falsa, precizand ca un medic din cadrul unitații spitalicești a reclamat, in 2016, furtul halatului medical in buzunarul caruia se afla parafa medicala, in aceasta cauza fiind audiate mai multe persoane, ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a confirmat ca diploma folosita de Raluca Birsan, care a fost medic voluntar la Spitalul Judetean Ilfov, este una falsa. De asemenea, documentul prin care aceasta sustinea ca a fost confirmata in rezidentiat, este un fals. Ministrul spune ca a facut plangere penala…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca femeia care lucra de 10 ani in Spitalul Judetean Ilfov nu a fost niciodata confirmata in rezidentiat. Diploma de licenta a Ralucai Birsan este falsa, a declarat oficialul. In acelasi timp, din spusele ministrului, toti medicii din spitalul Judetean Ilfov…

- Val de anchete la Spitalul Judetean Ilfov dupa ce o femeie care nu ar fi absolvit medicina ar fi prezentat o diploma falsa si a primit, astfel, dreptul de a face voluntariat pe sectia de Ginecologie a spitalului, potrivit Libertatea. Reprezentantii spitalului spun ca diploma nu pare a fi falsa si ca…

- Libertatea a prezentat marți cazul unei femei in varsta de 30 de ani care profeseaza de 10 ani in secția de ginecologie a Spitalului de Urgența Ilfov fara a avea studii medicale. Raluca Daniela Birsan este apelata in sp...