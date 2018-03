Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a fost fotografiat in timp ce mergea pe contrasens pe Autostrada Timisoara – Arad, oamenii legii urmand sa ia masurile care se impugn. Un sofer a fost fotografiat, vineri, in timp ce mergea pe contrasens pe Autostrada Timisoara – Arad, politistii reusind sa-l identifice, astfel ca vor fi luare…

- Un calugar beat a provocat un accident in Bicaz-Chei, județul Neamț. Aflat cu influența alcoolului, șoferul cu straie monahale a patruns pe contrasens, unde a lovit o mașina și apoi a ricoșat intr-un alt autoturism. Cei doi barbați, aflați la volan, și o pasagera dintr-una dintre mașinile implicate…

- Justitia a dat inapoi permisul de conducere unui sofer mort, in toamna anului trecut. Barbatul a dat in judecata Politia pentru a scapa de sanctiunea rutiera. A murit in timpul procesului. Valerian Vasiliu a deschis proces dupa ce, pe 9 martie 2017, a fost sanctionat contraventional cu 1.305 lei, reprezentand…

- In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism marca Skoda și un autotren. Potrivit primelor cercetari, conducatorul mașinii nu a adaptat viteza la condițiile de drum, in speța carosabil acoperit cu zapada, a derapat, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un autotren. Șoferul autoturismului…

- Un cetațean moldovean folosea in Uniunea Europeana un permis de conducere falsificat. L-a folosit timp de doi ani insa fapta sa a fost descoperita de polițiștii de frontiera din punctul de trecere Sculeni, abia acum, in timpul controlului documentelor de calatorie. In seara zilei de 14 martie, un pasager…

- Un tanar de 31 de ani, din comuna Draguțești, care locuiește cu familia in Anglia de cațiva ani, a reușit ieri sa obțina permisul de conducere, doar cu ajutorul mainilor. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul unui instructor auto care a pregatit, cu modificarile necesare, prima masina pentru…

- Polițiștii orașului Pancota au identificat doi barbați, banuiți de un furt din locuința. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat doi tineri, de 23 și 25 de ani, din Pancota, care in noaptea de 8/9 martie au forțat usa unei case din oras. Cei doi au patruns in interior, de unde au…

- Sunt din nou probleme la doua din punctele de trecere a frontierei din judetul Arad. Sute de camioane au format, luni, coloane la granita cu Ungaria, la vamile Nadlac II și Varșand, șoferii fiind nevoiti sa aștepte peste trei ore pentru a li se verifica documentele. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Peste 25.000 de autovehicule de mare tonaj au tranzitat, in perioada 5 - 8 martie, punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, cel mai aglomerat fiind punctul de granita Nadlac II, a informat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea. "Astfel, s-a constatat…

- Facebook a retras un videoclip postat de un consilier al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, in care acesta declara ca imigrantii sunt responsabili de o crestere a nivelului insecuritatii si de expulzarea unor „crestini albi“ la Viena, scrie Reuters.

- Primarul va trebui sa plateasca 580 lei. Primarul Timișoarei a fost amendat de polițiști dupa ce chiar el a cerut sa fie sancționat. "IMI CER SCUZE DE LA TOATE PERSOANELE CU DIZABILITAȚI LOCOMOTORII ȘI LE ASIGUR ȘI ASIGUR PE TOATA LUMEA CA AM FACUT-O TOTAL NEINTENȚIONAT! Astazi am fost…

- A refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor pentru ca se afla sub influența alcoolului și avea permisul reținut Un barbat din comuna Vulturu este cercetat pentru ca a condus autoturismul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Joi, 1 martie a.c., ora 16.06, pe DN 23 pe raza comunei Vulturu,…

- In timp ce acționau pe DN 17, in zona localitații Dealu Floreni, polițiștii Compartimentului Rutier Vatra Dornei au surprins un autoturism marca Mercedes Benz al carui șofer apasase pedala de accelerație prea mult și circula cu viteza de 86 km/ora. Incidentul s-a petrecut miercuri seara, in jurul ...

- Traficul pe durmurile tarii Foto: Marcela Petcu Cozi de peste 10 kilometri - pentru camioane - la vamile Giurgiu-Ruse - la intrarea în tara si Nadlac II - pe sensul de iesire din tara. Cozile s-au format dupa ce în Bulgaria au fost restrictii de trafic greu din cauza conditiilor…

- In dimineata zilei de 26 ianuarie a.c., un angajat al unui local de pe Bulevardul Revolutiei din municipiul Arad a cerut ajutorul unor agenti de paza sa intervina in vederea aplanarii unui conflict spontan izbucnit in incinta barului. Trei agenti i-au batut cu pumnii si picioarele pe trei tineri implicati…

- „Am vazut ca au aparut in ultimele zile tot felul de mesaje, din partea celor care nu doresc ca sistemul de autostrazi din Romania sa se extinda și care arunca acuze false, ca s-ar dori distrugerea ariilor protejate sau a padurilor virgine. Este o mare minciuna, iar prin acest proiect de lege nu…

- Un politist dintr-o comuna de langa Deva, aflat in timpul sau liber, a salvat doi copii, unul de sase luni si un altul de patru ani, aflati intr-o casa cuprinsa de flacari, dupa ce parintii i-au lasat anesupravegheati. Norocul a facut ca agentul sef de politie Tudor Darie sa locuieste in apropierea…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Hunedoara anunța ca in vederea recuperarii intarzierilor și a soluționarii numarului mare de solicitari, sambata, 03.03.2018, se va organiza la Deva o comisie de examinare pentru proba de traseu pentru obținerea…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament pentru Rusia pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot pentru lupta si cercetare, mijloace…

- Devine tot mai clar ca Buletin de Carei este hartuit si denigrat pentru ca este independent financiar si pentru ca articolele documentate prezentate nu pot fi combatute. Disperarea de a discredita Buletin de Carei naste fel de fel de himere in mintea celor care scriu pe banii publici. ,,Mai mult sau…

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati. Romanii din diaspora anunta si ei ca…

- O propunere legislativa inregistrata, recent, la Senat modifica Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Totodata, acesta prevede modificarea numarului de puncte peste care șoferii pot ramane fara permis. Propunerea se refera la șoferii care intr-un an…

- Peste doar trei ani, in Romania vor fi cel putin 1.000 de puncte de alimentare a masinilor cu combustibili alternativi. Guvernul a elaborat o strategie in acest sens, care arata inclusiv unde ar putea fi amplasate viitoarele statii de incarcare a masinilor electrice dar si cate astfel de statii vor…

- Șeful CJ Vrancea și lider de filiala, Marian Oprișan, și-a anunțat candidatura pentru o funcție de conducere in partid, el precizand ca nu a candidat la alegerile din urma cu trei ani din interiorul PSD pentru ca avea un dosar și a dorit sa nu implice partidul in aceasta chestiune personala. Intre timp…

- Ieri, 20 februarie 2018, in jurul orelor 18.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 59 de ani, din comuna Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca permisul de conducere prezentat de conducatorul…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti l-au depistat pe C.R., de 22 de ani, din comuna Bradu, care, in timp ce conducea un autoturism pe Bd. Republicii din municipiul Pitesti, a fost inregistrat de aparatul radar cu viteza de 108 km/h. Tanarul a fost sanctionat contraventional cu amenda…

- La data de 5 februarie 2018, in jurul orei 09.10, politistii din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din Blaj, in timp ce conducea, pe raza municipiului, un autoturism, avand permisul de conducere retinut. Fata de M.I., cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- La peste 100 de evenimente au intervenit politistii ialomiseni, la sfarsitul saptamanii trecute, majoritatea sesizate prin 112. Oamenii legii au aplicat peste 650 de sanctiuni contraventionale, au constatat aproape 40 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic au retinut 30 de permise…

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, ora 18.00, la Sala Semineului din incinta Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane din Deva, va avea loc un recital pianistic sustinut de elevul Razvan Daniel Negrea-Drucan din clasa a VIII-a muzica, Liceul de Arte „Sigismund Toduta”-Deva, clasa profesor Cristina Popa-Morait.…

- Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia modificare de algoritm anuntata de Facebook in prima luna a anului. Seful companiei, Mark Zuckerberg, a anuntat ca stirile…

- La data de 26 ianuarie 2018, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Alba l-au depistat si retinut, pe raza municipiului Alba Iulia, pe un barbat de 34 de ani, din Campia Turzii, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul…

- Ieri, 25 ianuarie 2018, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat si retinut pe un barbat de 41 de ani, din Bucerdea Granoasa posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an și 11 luni inchisoare,…

- Iordache, despre revelionul cu ambasadoarea Olandei: Nu o cunosc personal. Eram la masa cu 4.000 persoane Omul de afaceri Nelu Iordache, a declarat vineri la DNA, unde a fost audiat ca martor intr-un dosar de coruptie, ca nu o cunoaste personal pe ambasadoarea Olandei la Bucuresti, Stella Ronner-Grubacic.…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si solicita explicatii Ministerului Sanatatii cu privire la situatia cadrelor medicale si a farmacistilor care au promovat examenul de rezidentiat, dar nu le-a fost confirmat titlul de medic, medic dentist sau farmacist. In acest sens, Avocatul Poporului…

- Procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Bacau au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a actualului președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene. Acesta este acuzat de trafic de...

- In perioada 5-7 ianuarie, polițiștii au organizat acțiuni preventive in vederea asigurarii unui climat de ordine și siguranța publica și pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Astfel, polițiștii de ordine publica au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, persoanelor care au incalcat unele…

- „Unui barbat in varsta de 31 de ani, din Botosani, i-a fost retinut permisul de conducere pentru 90 de zile, intrucat a condus un autoturism pe strada Canta, cu viteza de 106 km/h, pe un sector de drum limitat la 50 km/h. De asemenea, un barbat de 58 de ani, din Vaslui, a fost sanctionat, fiindu-i…

- Politistii brigazii Rutiere a Capitalei au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, peste 130 de sanctiuni contraventionale si au retinut 18 permise de conducere, in cadrul unei actiuni care a avut ca scop depistarea celor care conduc autovehiculele sub influenta bauturilor alcoolice, precum…

- 615 aradeni au ajuns – in perioada 29 decembrie 2017/2 ianuarie 2018 – la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Județean Arad cu afecțiuni cardiace, respiratorii și digestive – cele mai numeroase -, dar și cu accidente vasculare cerebrale, intoxicații cu alcool…

- Cu dor de casa, de Reșița, cantautoarea a compus cantecul „Vine, vine, Craciunul!“ și l-a cantat pentru prima oara in casa medicului Romeo Dumitrescu in luna noiembrie, cand a venit sa-și prezinte cel mai recent album de muzica folk: „Camp de lavanda“. Acest cantec de iarna, care nu este…

- Polițiștii au dat, ieri, 3.487 de amenzi, în valoare de 1.089.508 lei, și au confiscat bunuri de 4.247 de lei, potrivit IGPR. De asemenea, 267 de șoferi au ramas fara permisul de conducere. "Au fost organizate 218 acțiuni și s-a intervenit la 3.559 de evenimente, dintre care 3.043 au fost sesizate…

- Fostul prim-ministru al Ucrainei, Arseni Iațeniuk, a fost reținut la cererea autoritatilor judiciare din Rusia. Incidentul a avut loc in seara zilei de 23 decembrie, in timpul controlului pașapoartelor la aeroportul din Geneva, a declarat pe Facebook purtatoarea sa de cuvant Olga Lappo. „Arseni Iațeniuk,…

- Patronul datorita caruia autostrada Nadlac– Arad nu a fost finalizata la termen și care a deturnat fondurile destinate construirii acesteia și-a primit pedeapsa, dupa patru ani din momentul in care a fost trimis in judecata. Sentința nu este definitiva. Omul de afaceri Nelu Iordache, administratorul…