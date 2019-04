Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile fac valuri pe Internet. O nevasta inșelata iși surprinde soțul in pat cu amanta. Furioasa, femeia ii cere socoteala, in pauza dintre rafalele de palme. In doar cateva zile, inregistarea a strans deja peste 15 milioane de vizualizari.

- Elena Gheorghe și soțul ei sunt impreuna de 14 ani și formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum și-au dorit. Artista a povestit intr-un interviu pentru revista VIVA!, cum și-a cunoscut și cum au reușit sa ramna uniți in toți acești ani. „Poate…

- „Zeița de la Montreal” nu și-a pierdut grația nici dupa mai bine de patru decenii de la momentele ce au pus-o in carțile de istorie. Este aceeași fata ce nu poate sta locului nicio clipa! Chiar și la 57 de ani impliniți in luna noiembrie 2018. Nadia Comaneci nu se mai cațara in copaci - "fiindca d-aia…

- O femeie a devenit celebra pe rețelele de socializare dupa ce și-a ieșit din minți in momentul in care și-a prins soțul alaturi de alte trei femei, intr-un bar dintr-un orașel din Peru.

- O femeie a devenit celebra pe rețelele de socializare dupa ce și-a ieșit din minți in momentul in care și-a prins soțul alaturi de alte trei femei, intr-un bar dintr-un orașel din Peru.

- Un impresar belgian acuzat de spalare de bani și meciuri aranjate a angajat la negru, acasa, doua romance. Așa au descoperit anchetatorii la percheziția vilei sale de lux, in luna octombrie, dar amanuntele au ieșit la iveala doar acum. Mogi Bayat a fost arestat atunci, dar eliberat dupa o luna Impresarul…

- O femeie din Botoșani care a fost inșelata de soț și-a aparat casnicia cu orice preț, insa a fost data in judecata de amanta barbatului pe care a batut-o pana a bagat-o in spital.

- Carl Hodgson, 28 de ani, a fost condamnat pentru ca „tanara" avea de fapt doar 12 ani, scrie antena3.ro. Barbatul s-a intalnit cu ea și a invitat-o in apartamentul sau din Manchester. Citeste si Brigitte Sfat o acuza pe Claudia Pavel ca i-a spart casa. "Sotul meu m-a inselat cu ea!" Dupa…