- Madalina Iordate, fosta Enache, infirma categoric, prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , zvonurile conform carora motivul divortului de Gabi Enache ar fi fost o presupusa relatie conjugala pe care ea ar fi avut-o cu Mihai Balasa, coechipier cu ex-sotul ei la FCSB. Tanara a explicat…

- Sotia politistului pedofil face dezvaluiri! Ea a vorbit despre felul in care se comporta barbatul in timpul in care era cu ea, dar si despre socurile care i-ar fi putut provoca un comportament deviant. „Ala trebuie dus la spital, internat, nu tinut acolo. Ca omul este cu capul", a declarat femeia. Sotia…

- USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, invocand declaratiile acestuia referitoare la faptul ca autoritatile de la Bruxelles ar conditiona finantarile europene pentru Romania de respectarea...

- Lavinia Tatomir, fosta partenera de viața a legendarului actor Adrian Pintea, are sufletul indurerat dupa moartea unui prieten drag. Lavinia Tatomir, care acum este casatorita cu un medic pe nume Laurențiu , este fosta soție a regretatului actor Adrian Pintea. Vedeta trece prin momente extrem de neplacute…

- Romania se afla intr-un dialog "destul de constructiv" cu oficialii Uniunii Europene pe tema legilor justitiei iar "explicatiile necesare" vor fi oferite atunci cand legile vor fi definitivate, a declarat joi, la Antena 3, ministrul de Externe, Teodor Melescanu.Citește și: Consiliul Concurenței…

- Fotbalistul ”infiat” de Gigi Becali, Claudiu Raducanu ”Blocnotes”, a reusit sa-si recupereze o parte din averea pe care a adunat-o in ani de zile de alergat pe terenul de joc. Golgheterul Stelei, care a evoluat apoi la Espanol Barcelona, a pus ban pe ban si a strans peste doua milioane de euro, dar…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept în Polonia si România ar constitui &"o încalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Polonia si Romania ar constitui ”o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

- Cazul uciderii unei directoare de la o gradinița din sectorul 2 al Capitalei a ingrozit intreaga țara. Nicoleta Botan a fost injunghiata de doua ori de fostul soț, iar in urma ranilor multiple și-a pierdut viața pe masa de operație.

- Scandal fara sfarsit intre Marius Dragomir si fosta lui sotie, Nadia Maftei. Cel mai vandut cantaret roman din anii ’90 a ajuns, din nou, in fata magistratilor, cu femeia alaturi de care are doi copii, din cauza pensiei alimentare pe care artistul trebuie sa o achite. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- Nepotul celebrei Veta Biris pare sa-si fi incheiat definitiv socotelile cu fosta lui sotie. Actorul Silviu Biris a fost obligat sa le plateasca copiilor sai o pensie de intretinere dubla fata de suma pe care o achita pana acum, dar si sa-l plateasca pe avocatul Irinei Cornisteanu, fosta lui nevasta.…

- Intre Madalin de la Giurgiu si Sorina Docuz, fosta sotie a primarului Robert Negoita, e dragoste mare, dar exista si alte legaturi! Casatoriti civil din toamna anului trecut, proaspetii soti sunt aproape de nedespartit, participand impreuna chiar si la intalnirile de afaceri! CANCAN.ro, site-ul numarul…

- Contribuția la pensii este una dintre cele trei contribuții sociale ramase in legislație incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Aceasta este datorata, in principal, pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, așa cum reiese din prevederile Codului fiscal. Cotele de CAS valabile in…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, vine in vizita in Romania, in cadrul unui turneu in Europa. Este primul sef al unui guvern japonez care viziteaza Romania. Shinzo Abe a dezvaluit ca nu este prima data cand ajunge pe plaiurile noastre.”Ma bucur ca am prilejul de a vizita Romania in calitate…

- O fosta profesoara de limba rusa din cadrul Gimnaziului din satul Mihalasa, raionul Telenesti, tot ea si directoarea respectivei institutii de învatamînt, a fost condamnata recent la amenda în marime de 17 mii de lei, cu privarea dreptului de a ocupa functii în domeniul învatamîntului…

- Intrevedereava avea loc la sediul CEDO, incepand cu ora 14.00, iar discutiile vor viza foia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii pilot a Curtii Europene pentru Drepturile Omului. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunea ca, ulterior, o echipa de experti de la Justitie,…

- Fosta sotie a lui Eugen Stan a ramas socata atunci cand a vazut imaginile cu politistul pedofil in timp ce agresa o femeie. Fosta partenera a pedofilului a spus ca nu-i vine sa creada ca a trait atatia ani langa un... cameleon.

- La patru ani de la divortul unuia dintre cei mai excentrici milionari de la noi, lucrurile tot nu s-au asezat in familia acestuia. Romeo Dunca, timisoreanul care a facut avere din transportul cu TIR-urile, pasionat de expeditii, raliuri sau pilotarea propriului elicopter, i-a deschis un nou proces fostei…

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a recasatorit si e extrem de fericita in bratele celui de-al doilea sot! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin…

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a casatorit! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin Cocos, pe care le publica in exclusivitate astazi. ( VEZI SI:…

- La scurt timp dupa ce s-a casatorit, Sorina Docuz, ex-nevasta primarului Robert Negoita, a fost ”prinsa” intr-o telenovela. Fabulosul Madalin de la Giurgiu a facut luna de miere in Bali ”la pachet” cu proaspata sotie si... fosta partenera de viata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta,…

- Cazul politistului pedofil a zguduit intreaga tara, dupa ce s-a aflat ca a abuzat doi copii intr-un lift dintr-un bloc din Drumul Taberei. Insa, noi informatii ies la suprafata despre acesta. Fosta sotie a lui Eugen Stan ar fi stiut de grozaviile pe care acesta le-a facut in trecut.

- Cazul polițistului pedofil arunca o pata asupra întregului sistem. Acesta a trecut de evaluarile psihologice și este tot mai evident ca acestea sunt ”apa de ploaie”. Fosta soție a lui Eugen Stan, polițistul acuzat ca a agresat mai mulți copii, s-a…

- Drumul este denumit in popor Calea lui Traian, iar istoria lui este brodata cu numeroase legende. Veche de doua milenii, aceasta „Autostrada a Antichitatii” a fost circulata efectiv mai bine de un mileniu si jumatate.

- Magistratii Curtii de Apel Cluj au respins ca nefondat apelul declarat de Florin Matei, salajeanul in varsta de 18 ani care si-a macelarit fosta iubita, cu mai multe lovituri de cutit, in luna mai 2017. Ca urmare, el isi va petrece urmatorii 10 ani dupa gratii, perioada din care vor fi deduse cele sapte…

- Elena Udrea a postat un mesaj neasteptat, in aceasta dimineata, pe pagina sa de socializare. Fosta blonda de la Cotroceni a tinut sa le transmita un mesaj dur fostilor sai colegi si tuturor celor pe care i-a ajutat, cand numele sau avea greutate in viata politica din Romania.

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.…

- Alina Vidican este așteptata cu mare nerabdare, la Timișoara, loc in care va petrece Sarbatorile de Iarna. Mai mult decat atat, pentru revenirea ei in Romania s-aui facut pregatiri cat se poate de serioase.

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming in UE, Norvegia, Islanda si Liechtenstein fara aplicarea unor taxe suplimentare va creste cu circa 22% incepand cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare, a anuntat Autoritatea…

- Dupa mai bine de doua decenii de mariaj, Mihai Stoica a divortat de Corina, insa cei doi au pastrat o relatie apropiata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va arata, in exclusivitate, ce gest a facut fosta sotie pentru directorul sportiv al FCSB-ului, dupa o sesiune de cumparaturi, in parcarea unui…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara au deschis dosar de cercetare penala, in rem, in cazul accidentului de elicopter de pe Muntele Mic al omului de afaceri timisorean, Romeo Dunca, scrie NEWS.RO. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, procurorii Parchetului…

- S-a pus punct in scandalul dintre Gabriel Enache, fotbalistul de la FCSB, si Madalina, fosta lui sotie! Judecatoria Sectorului 1 a rezolvat ultimele neintelegeri dintre cei doi, custodia fetitei si pensia alimentara pe care jucatorul trebuie s-o onoreze chiar retroactiv. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- CEDO a condamnat Romania la plata unor daune morale de 9.000 de euro, dupa ce a stabilit ca statul roman a incalcat Articolul 3 din Conventie, legat de tortura, in cazul unui detinut care suferea de cancer si nu a fost eliberat conditionat. ...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, l-a primit luni, 27 noiembrie 2017, pe Karl Erjavec, viceprim-ministru și ministrul afacerilor externe al Republicii Slovenia, care efectueaza o vizita in Romania la invitația ministrului roman al afacerilor externe, Teodor Meleșcanu. Discuțiile au evidențiat…

- Departamentul de Stat al SUA isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si cere Parlamentului sa respinga propunerile care slabesc statul de drept.De…

- Sorina Docuz, fosta sotie a lui Robert Negoita, face eforturi uriase sa nu-si lase la vedere sarcina. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a fotografiat-o recent pe fosta Miss Buzau, care nu renunta la capriciile de doamna si isi ascunde cu talent viitorul bebelus. ( CITESTE SI: Sorina Docuz s-a sarutat…

- Luni, Szijjarto se va intalni la Budapesta cu premierul chinez Li Keqiang, in timpul summitului "16+1" China - Europa Centrala si de Est, la care participa peste 1.000 de oameni de afaceri. Potrivit datelor prezentate de catre guvernul ungar aferente primelor opt luni din 2017, exporturile…

- Presedintele a fost excus din procesul de numire a magistratilor Parlamentarii din comisia speciala privind legile justitiei au adoptat abrogarea articolului care prevede ca presedintele poate refuza, o singura data, numirea judecatorilor si procurorilor care au promovat examenul de capacitate.…

- In decembrie, Sandra si Adrian Mutu vor pleca in luna de miere la Punta Cana, in Republica Dominicana. “Briliantul” si frumoasa bruneta vor petrece doua saptamani de vis... acasa la Consuelo Matos, fosta sotie a internationalului roman. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Asa cum v-am promis, revenim cu detalii picante si imagini exclusive legate de rafuiala din fata de la Loft, dintre noul iubit al Andrei Trandas si fosta lui logodnica, Daniela, episod despre care va povesteam AICI . CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, i-a intalnit pe cei doi fosti iubiti in timp…

- Comisia de aparare a Senatului a aprobat luni, cu unanimitate de voturi, un raport de adoptare a proiectului de lege pentru achizitia primului sistem de rachete Patriot. La sedinta comisiei au participat ministrul Apararii, Mihai Fifor, si ministerul de Externe, Teodor Melescanu, care s-a…

- Ajutata de Alex Tudorie, Madalina, fosta sotie a lui Gabriel Enache, si-ar fi gasit un apartament, intr-o zona de lux din Capitala. Cei doi au fost impreuna la un imobil aflat in constructie, iar, la iesire, blonda era toata numai un zambet. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- "Rusia sustine constant suveranitatea, unitatea si integritatea teritoriala in Liban", a declarat vineri Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, cu ocazia intrevederii pe care a avut-o cu omologul sau libanez, Gibran Bassil. "Criza din Liban trebuie solutionata pe plan intern, fara ingerinte…