Ultramaratonistul Cornelius Cornelius Constantin e singurul ultramaratonist din Ialomița. A inceput sa alerge in urma cu 7 ani, a participat la primul maraton dupa numai 4 luni de pregatire, iar de 3 ani participa la ultramaratonul anual de 100 de kilometri de la Valea Plopului. «Daca pentru mine lupta va dura o zi și gata, pentru copiii din Valea Plopului aceasta lupta cu neajunsurile este zilnica!» ne spune el modest. Dependența de alergare La prima vedere, Cornelius Constantin pare un om obișnuit. Mai degraba scund, subțire ca o așchie, nici 70 de kilograme.... Dar, daca ajungi sa il cunoști, descoperi un om... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ben Affleck a marturisit in cadrul unei emisiuni televizate ca poate vorbi deschis despre dependența lui și este chiar mandru de asta. Actorul se confrunta de multa vreme cu alcoolismul. Actorul in varsta de 46 de ani are probleme cu alcoolul de mulți ani, iar in 2001 s-a internat pentru prima oara…

- „Prioritatea zero a tuturor celor care au responsabilitați in statul roman, indiferent de funcțiile pe care le ocupa, trebuie sa fie protejarea și consolidarea statului de drept. Solicit Secției de investigare a infracțiunilor din justiție corectitudine maxima, respectarea cu strictețe a legii…

- Cursa prin Sri Lanka a continuat aseara, pe Antena 1, cu alte trei probe de foc, in care concurenții sezonului 2 Asia Express s-au intrecut intr-un traseu de 146 de kilometri pentru a-și pastra locul in competiție. Lupta pentru amuleta i-a gasit pe concurentii de la Asia Express cu mainile pana la coate…

- Tensiunea a atins cote maxime in ediția Exatlon de sambata seara. Suparat ca echipa lui pierdea punct dupa punct, in jocul pentru hotel, Giani Kirița l-a criticat dur pe Gabriel Nedelcu, fratele lui Alex din sezonul trecut. Tensiunea atinge cote alarmante in tabara Razboinicilor. Giani Kirița a rabufnit…

- Thailanda a decis inchiderea temporara a aproximativ sase sute de fabrici din apropierea capitalei Bangkok pentru reducerea emisiilor de poluanti atmosferici, informeaza agentia VNA joi. Premierul thailandez Prayut Chan-o-cha a anuntat aceasta masura in timpul convorbirilor cu media locale…

- La mai bine de doua zile de la izbucnirea incendiului, focul ce a cuprins fosta fabrica de condimente si mixuri alimentare Solina din Alba Iulia nu a fost inca stins. Sub acoperisul prabusit, in interiorul cladirii, ceea ce a ramas din utilajele si liniile de productie continua sa arda mocnit. Pompierii…

- Avocatul Poporului Victor Ciorbea a transmis o scrisoare Comisiei juridice a Senatului in care le explica senatorilor de ce este neintemeiata decizia CCR de neconstituționalitate a prevederii prin care acesta beneficiaza de pensie de serviciu egala cu 80% din salariul brut lunar, transmite Mediafax.Acesta…