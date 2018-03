Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, in valoare de 10,46 milioane de lei (2,25 milioane de euro) unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunț publicat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Toate…

- Compania canadiana Transeastern Power Trust a anuntat achizitionarea unei ferme eoliene din apropierea comunei Dorobantu, in regiunea de sud-est a tarii noastre, alcatuita din 15 turbine Vesta V-90, fiecare cu o capacitate de 3MW. Dezvoltat de OMV Petrom cu investitii de 90 milioane dolari, parcul eolian…

- Telefonul mobil se dovedeste a fi indispensabil in societatea moderna, dar vine si cu o serie de efecte asupra sanatatii. Stiinta inca incearca sa determine consecintele exacte ale folosirii telefonului mobil, incercind sa lege o serie de relatii intre posibilele tumori si utilizarea acestuia. Iata…

- Stockholm este in topul listei celor mai ecologice 10 capitale ale lumii. Acest lucru il scrie ziarul britanic The Telegraph, care a alcatuit acest rating in baza datelor Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Pe locul doi al listei a ajuns Wellington (Noua Zeelanda), iar pe locul trei - Canberra…

- Gerul siberian face ravagii in Europa. Vanturile puternice și ninsoarea abundenta au ucis peste 20 de persoane in mai multe țari, iar transportul a fost dat peste cap, inclusiv unele aeroporturi au fost inchise, scrie AFP. Furtunile de zapada, neobișnuite pentru o mare parte a Europei in aceasta perioada…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) arata ca in aceasta perioada cu temperaturi foarte scazute cele mai frecvente cauze de deces sunt boala coronariana, accidentele cerebrovasculare si afectiunile respiratorii.

- Suma destinata "Sanatații", de la bugetul municipiului Campina, este in acest an de 2,41 milioane lei, aproximativ egala cu cea alocata la inceputul anului trecut. Capitolul "Sanatate" din bugetul local inseamna cele doua spitale și cabinetele medicale școlare.

- Specialistii trag un semnal de alarma fara precedent. Carnea rosie procesata e extrem de grava si poate aduce cancerul. Peste 450 de mii de europeni se imbolnavesc anual de cancer colorectal, iar peste 230 de mii iși pierd viața din cauza acestei afecțiuni, spun statisticile Organizației Mondiale…

- Romania, pe primul loc in Europa la cazurile de rujeola in 2017. Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sanatații, țara noastra a avut in 2017 peste 5.500 de imbolnaviri, cel mai mare numar din Europa, scrie libertatea.ro.

- Avertismentul oamenilor de știința nu este deloc de ignorat! Mia exact, un supervulcan scufundat pe coasta Japoniei „ar putea sa erupa si sa ucida 100 milioane de oameni”, releva un studiu recent. Daca domul de lava din Kikai Caldera ar erupe, ar „bloca” lumina soarelui si ar aduce de la sine „o iarna…

- Biroul Federal de Investigatii e sub tirul criticilor, dupa ce s-a aflat ca autoritatile din Florida stiau, de mai bine de un an, ca tanarul, care miercuri a ucis 17 oameni, are porniri criminale.

- Zona din fața Catedralei Ortodoxe va trece prin schimbari majore in urmatoarele luni. Un pod de peste 130 de metri, din lemn, sticla și beton, pe care vor putea sari deodata toți oamenii care incap pe el, o Piața de ceremonii cu stalpișori electrici și un sistem inteligent de iluminare, care va distribui…

- Cape Town se afla in situația de a fi primul oraș major din epoca moderna, care se confrunta cu amenințarea de a ramane fara apa potabila. Cu toate acestea, situația dificila a orașului nu este singulara și exista multe alte metropole care risca sa ramana fara apa potabila, scrie BBC News. In ciuda…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal în prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal. …

- Anunt extrem de important al specialistilor. Cand trebuie sa bem cafeaua de dimineata? Oamenii de stiinta s-au decis sa spuna totul. Despre ou se spune ca este medicament dimineata, aliment la pranz si otrava seara. Nici cafeina nu are acelasi efect asupra organismului daca este bauta dimineata devreme…

- Haustarter este prima companie din Romania specializata in creșterea productivitații și imbunatațirea sanatații oamenilor care lucreaza in birouri și nu numai, prin intermediul design-ului biophilic și al principiilor emergente din aceasta noua știința. Astfel, rezultatele a peste 1.000 de cercetari…

- Fonduri europene pentru promovarea carnii de oaie și de capra Organizațiile reprezentative din sectorul agroalimentar din Romania se pot inscrie pentru obținerea de finanțare pentru programe de informare și promovare. Comisia Europeana (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2018 cu privire la…

- Anual, circa 8,8 milioane de oameni din întreaga lume mor de cancer. Prognozele nu sunt deloc optimiste, or, în urmatorii zece ani, numarul deceselor anuale cauzate de aceasta maladie ar putea crește la 14 milioane. Statisticile sunt cu atât mai triste cu cât jumatate dintre…

- Ministerul Energiei estimeaza ca va lua 1,073 miliarde lei din privatizarea Rompetrol Rafinare si a Electrocentrale Bucuresti, arata un proiect de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei. "In bugetul…

- Sorina Pintea, noul ministru al Sanatații recomanda – printr-un comunicat de presa – tuturor persoanelor aflate in categoriile cu risc crescut de imbolnavire sa solicite vaccinul antigripal gratuit. “Mi-as dori ca, in cel mai scurt timp, sa fie folosite toate dozele de vaccin disponibile in cabinetele…

- Mii de angajati ai Agentiei ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) au protestat, luni, in Fasia Gaza fata de decizia Statelor Unite ale Americii de a bloca ajutoare in valoare de zeci de milioane de dolari, anunța AFP, citat de News.ro . Intr-un context de vii tensiuni americano-palestiniene, administratia…

- Companiile Volkswagen, Daimler si BMW ar fi finantat teste pe oameni si maimute pentru a afla efectele gazului de esapament, potrivit unor informatii aparute in presa. Ziarul local Stuttgarter Zeitung a dezvaluit ca un organism in domeniul cercetarii, finantat de mai multi constructori germani…

- Cercetatorii au descoperit ca atunci cand copiii merg de-a busilea, ei „ridica” multa mizerie si bacterii, astfel ca, de vreme ce nasul si gura lor sunt mai aproape de podea, micutii inhaleaza o cantitate mai mare din acea murdarie.

- Ceasul riscurilor de conflict atomic a fost dat cu 30 de secunde inainte de specialisti, fiind setat la doar doua minute de un potential razboi nuclear, pe fondul deteriorarii securitatii la nivel global, informeaza publicatiile The Hill si The Washington Post. In urma cu un an, imediat dupa ce Donald…

- Un tanar din Slobozia, a carui soție a murit dupa ce a nascut un copil sanatos intr-un spital privat din Constanța, crede ca ar putea fi vorba de o eroare medicala și cere autoritaților sa ancheteze cauzele tragediei. Reprezentanții spitalului privat transmit insa, ca, dupa naștere, au aparut complicații,…

- Potrivit ultimelor sale declarații, Robert Negoita, primarul Sectorului 3 este de parere ca initiatorii protestelor ar trebui sa solicite autorizatie pentru astfel de manifestari, in contextul in care tocmai ei sunt cei care pledeaza pentru legalitate si o tara civilizata.

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza DPA, citat de Agerpres.

- Horoscop Ma intreb adesea, dragi prieteni, si va propun si domniilor voastre urmatoarea tema de meditatie: de ce nu au devenit poetii zei? Sau macar regi. Homer de ce nu a fost ridicat in ceruri si pus intre constelatii, cum se facea pe atunci, in antichitate? Sau, Shakespeare in Evul Mediu, de ce nu…

- MAE avertizeaza cetațenii care doresc sa calatoreasca sau se afla pe teritoriul Franței ca pana la finalul lunii ianuarie, țara va ramane in stare de alerta din cauza epidemiei de gripa. MAE a emis o avertizare de calatorie pentru Franța. Autoritațile din Hexagon au anunțat ca țara va menține starea…

- Epidemia de gripa a facut victime, in special, in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 15 și 64 ani. Au fost inregistrate un numar de aproximativ 12.000 persoane care s-au prezentat la serviciul de urgențe pe intreg teritoriul Franței. Autoritațile locale considera ca varful endemic nu a fost…

- Divizia de echipamente medicale a gigantului american General Electric (GE) a castigat un contract de 15,8 milioane de euro pentru dotarea cu 24 de echipamente de imagistica prin rezonanta magnetica (RMN), arata datele transmise la solicitarea ZF de ministerul Sanatatii. Acesta este cel…

- 34 de spitale din tara si din Capitala vor fi dotate cu echipamente de imagistica de tip Computer Tomograf (14), Rezonanta Magnetica Nucleara (24) si 21 de sisteme informatice PACS. Cele trei contracte, in valoare de 19,8 milioane de euro, pentru achizitionarea echipamentelor medicale au fost semnate…

- O boala oribila care ucide victimele in chinuri ingrozitoare a aparut. Trei persoane au murit deja din cauza acestei afecțiuni pentru care experții Organizației Mondiale a Sanatații nu au gasit inca niciun leac.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marti, in timpul ceremoniei de semnare a contractelor pentru achizitionarea de echipamente medicale imagistice, ca nu este ”pomana”, statul fiind obligat sa puna la dispozitia oamenilor tot ce este necesar in sistemul medical.

- Dependenta de jocuri video, pe lista afectiunilor mintale. Tulburarile psihice generate de dependenta de jocuri video („Gaming disorder”) vor fi incluse in curand de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe lista afectiunilor mintale, a anuntat vineri, 5 ianuarie, la Geneva, in Elveția, un purtator…

- Desi acesti ani au fost foarte grei pentru familia Schumacher, niciun membru nu si-a pierdut speranta: înca se crede în recuperarea fostului pilot. Discretia a fost cuvântul de ordine, însa de curând acest lucru s-ar fi putut schimba. Concret, un apropiat al lui…

- Un ordin al ministrului Sanatatii nu mai permite viitorilor soferi sa treaca examenul medical, daca au afectiuni cardiace sau diabetice netratate. Peste 3,5 milioane de romani sufera de aceste boli, care pot influenta comportamentul la volan. Daca suferiti de boli cronice sau altfel…

- In timp ce diviziunea anormala, haotica, a celulelor stem reprezinta o cauza importanta a aparitiei cancerului, o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Washington din St. Louis, Statele Unite, a descoperit ca celulele adulte pot juca si ele, in anumite conditii, un rol esential in dezvoltarea…

- Agentia pentru Protectia Mediului din Statele Unite (EPA) sustine ca glifosatul, ingredientul principal din erbicidul Roundup, produs de compania Monsanto, nu ar fi cancerigen pentru oameni, contrazicand concluziile unei comisii din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, informeaza miercuri Reuters.…

- Vine sfirșitul lumii : vestitul ex-parlamentar peremisto-pesedist Anghel Stanciu a devenit mare fan al sucului de griu verde. Șocanta situație a devenit publica in timpul unei sindrofii organizate de așa-zisa Academie a Oamenilor de Știința, sindrofie la care au participat, cu sau fara salopete de academicieni,…

- Dezvaluiri fara precedent in ceea ce privește soarta aliderului PSD! Un parlamentar din opozitie a lansat o ipoteza uluitoare. Mai exact, acesta a devoalat la un post tv numele viitorului presedinte al PSD. Nume care nu este cel al lui Liviu Dragnea. Mai mult, parlamentarul-surpriza care a emis ipoteza…

- Primaria Capitalei a inaugurat, luni, noul spital de ortopedie Foisor, in care s-au investit aproape 50 de milioane de euro, si care a devenit, astfel, unul dintre cele mai spitale de ortopedie din Europa. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, impreuna cu ministrul Sanatații, Florian Bodog,…

- Peste 2 milioane de turisti straini. Cat au cheltuit si care a fost scopul vizitei Peste doua milioane de turisti nerezidenti au fost cazati in structurile de cazare turistica, cheltuielile acestora ridicandu-se la 4,6 miliarde de lei, in primele noua luni din 2017, afacerile si conferintele fiind principalele…