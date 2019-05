Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de catolici ultraconservatori au publicat o scrisoare deschisa prin care spun ca papa Francisc ar fi un eretic care trebuie obligat sa renunte la practicile sale si, in caz contrar, trebuie indepartat din fruntea Bisericii Catolice de proprii sai episcopi.

- Pe 14 iulie 1986, la doar 6 zile dupa ce comisia condusa de Augustin Lazar, actualul procuror general al Romaniei, a refuzat, pentru a doua oara, sa-l propuna pentru eliberare, disidentul Iulius Filip a trimis o scrisoare deschisa catre ”presedintele comisiei de propuneri” in care iși striga durerea…

- Papa Francisc vine in Romania, in perioada 31 mai - 2 iunie. Suveranul Pontif va merge in Bucuresti, Iasi, Blaj si la Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. Cei care vor sa-l vada pe Suveranul Pontif la Șumuleu Ciuc trebuie sa se inscrie online. De maine, 1 martie, vor incepe inscrierile online a pelerinilor…

- Scriam in primul articol despre opinia publica si de ce este atat de importanta atunci cand ne raportam la perceptia publica, la reputatia publica sau la imaginea publica. Si, mai ales, de ce (si) opinia publica este parte integranta din algoritmul online al retelelor de socializare.