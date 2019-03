Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza o proba cat toate la un loc, in aceasta seara, de la ora 22.30, la Antena 1, in semifinala Ultimul Trib! Va fi o proba de foc pentru Daniel Chirița și Mircea Zamfir, la capatul careia doar unul dintre ei va ajunge in finala!

- Sorin Brotnei, Mircea Zamfir, Daniel Chirița și Silviu Geandra sunt cei patru concurenți care au ajuns pana in semifinala Ultimul Trib, insa unul dintre aceștia va pleca acasa saptamana viitoare.

- Proba pentru Nominalizare a inceput! Cel care va ieși ultimul la proba ,,Iți joaca mintea'' va fi duelistul! Aceasta prima proba ii va pune la munca pe cei 4 finaliști. Este un joc complex cu ,,de toate''.

- In varsta de 22 de ani, Ioana Șulea, cea mai tanara și ultima femeie ramasa in Ultimul Trib, a fost eliminata seara trecuta, intr-o noua ediție a emisiunii, la Antena 1. Ioana Șulea, Sorin Brotnei, Mircea Zamfir, Daniel Chirița și Silviu Geandra, ultimii cinci concurenți ramași in Ultimul Trib, au aflat…

- In competiția Ultimul Trib, care se apropie cu pași repezi de final, singurul care poate sta relaxat saptamana aceasta este Silviu Geandra, care a caștigat imunitatea la proba trecuta. De partea cealalta, Sorin Brotnei se simte tot mai aproape de capatul puterilor. Ioana Șulea, Sorin Brotnei, Mircea…

- Inainte de proba de Salvare, Daniel Chirita și Nelly Condeescu au avut un schimb de replici acide, dupa ce concurenta din echipa roșie a caștigat imunitate și dreptul de a intra direct in finala „Ultimul Trib”.

- Lupta apriga a sezonului șase „Chefi la cuțite” e departe de a se fi terminat, iar diseara, Antena 1 va difuza de la ora 20.00 primele doua probe de foc din semifinala show-ului prezentat de Gina Pistol. Zece bucatari au ramas in experiența gastronomica a vieții lor și se afla la doar cațiva pași de…