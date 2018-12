Stiri pe aceeasi tema

- Devenit Lemur peste noapte, Daniel Chirița a fost omul cheie al jocului de seara trecuta, in ”Ultimul Trib”, la Antena 1, și cel care a facut ca fosta sa echipa sa fie grav destabilizata. Cele doua...

- Doi concurenti ai show-ului "Ultimul Trib" s-au transformat, pentru cateva ore, in Mos Nicolae! Mircea Zamfir si Daniel Chirita au oferit cadouri unor copii cu care viata nu a fost binevoitoare. Insa cei 250 de pusti au avut - macar pentru o zi - motive de fericire.

- Daniel Chirița și Silviu Mircescu intra in aceasta seara, de a 20.00, la Antena 1, intr-o cursa a Capitanilor cu un premiu surpriza. Ceea ce și Crocodilii și Lemurii au aflat insa, este ca in ”Ultimul Trib” nu prea iți dorești surprize.

- Jocul Capitanilor s-a incheiat! Cameleonii au pierdut, iar echipa lor urmeaza sa fie dizolvata! Componentii ei au fost absorbiti de celelalte doua echipe! Care este noua componența a echipelor din „Ultimul Trib”?

- Daca in Madagascar, in ”Ultimul Trib”, emisiune difuzata in fiecare joi, de la 20.00, la Antena 1, fac parte din echipe adversare, Sorin Brotnei și Daniel Chirița și-au descoperit o pasiune comuna in Romania.

- Pe insula pustie din Madagascar se pune la cale un plan de razbunare dupa ce saptamana trecuta, in „Ultimul Trib”, la Antena 1, Cameleonii și Lemurii și-au unit forțele pentru a-i scoate din vila de lux pe Crocodili.

- Nominalizata la duel de colegii sai „Crocodili” pentru ca nu s-ar fi adaptat, Ioana Șulea a fost primita de „Lemuri” cu brațele deschise in sat, unde vor imparți casuța saracacioasa de bambus, incepand de joi, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție „Ultimul Trib”.