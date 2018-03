Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 53 de persoane au murit in incendiul devastator care a cuprins un mall din Kemerovo, in Rusia. Printre victime se numara cel puțin 41 de copii, iar alți 10 sunt dați disparuți, au declarat oficialii citați de BBC News, scrie digi24.ro.

- O informație cutremuratoare a aparut in urma cu puțin timp. Un apropiat al familiei lui Laurențiu Reghecamp a povestit in cadrul unui interviu cum a descurs ultima discuție dintre cei doi. Citește și: Ultima fotografie cu parintele antrenorului in viața Hary Reghecampf a vorbit la telefon cu fiul sau…

- Trupul neinsufletit al unei femei de 87 de ani a fost descoperit la patru ani de la moartea batranei. Fiica locuia cu parintele ei intr-o casa. Mama sa era o strangatoare obsesiva de orice. Gaynor Jones a murit in urma cu 4 ani, dar trupul ei abia a fost descoperit de fiica sa. S-a trezit […] The post…

- Un dinozaur de sapte metri inaltime a fost cuprins de flacari. Bineinteles, este vorba despre un exponat, dintr-un parc din statul american Colorado.Fortele de ordine nu au stabilit, deocamdata, cauzele care au dus la izbucnirea incendiului.

- Despre Huawei P20 Pro s-a vorbit mai ales pentru ca promite trei camere foto. Ultimele informații arata ca nu vor fi banale, ca pe toate celelalte telefoane. Au trecut cațiva ani de cand Nokia lansa 808 PureView sau Lumia 1020, cu un senzor de 40 de megapixeli. E momentul in care Huawei readuce in atenție…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova au intervenit joi la un incendiu care a izbucnit in curtea rafinariei Astra din Ploiesti. Focul se manifesta violent si cu degajare mare de fum.

- Andrei Gheorghe i-a scris in ultima lui noapte unei vechi prietene. Aceasta a dezvaluit conținutul SMS-ului pe care i l-a trimis regretatul jurnalist. Andrei Gheorghe a fost gasit mort in baie la o zi dupa ce ii trimisese prietenei și confidentei sale ultimul mesaj. „A sunat alaltaieri si eram eu cu…

- Delia a fost fotografiata zilele trecute intrand intr-o clinica de fertilizare, insa motivul este cu totul altul, fața de ce s-a speculat. Artista a marturisit ca a mers sa iși faca niște controale de rutina, pentru ca nu trebuie sa mergi la medic in ultimul stadiu de cancer. ”Am vrut sa postez ceva,…

- Un incendiu s-a produs ieri in gospodaria unui locuitor in regiunea „Girlea" a satului Costești, raionul Ialoveni, care a mistuit acoperișul și etajul doi al locuinței. Pomprierii au fost alertați in jurul orei 21:00.

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza un cuplu de mai bine de un an și au impreuna o fetița de șase luni. Anastasia a fost creștinata luni, iar cu ocazia evenimentului important din viața lui, Liviu Varciu a facut unele dezvaluiri. Vedeta a vorbit despre cun decurge viața lui de cand s-a nascut Anastasia,…

- Ultimul mesaj al lui Robert, fratele vitreg al Mirei de la Dj Project, i-a fost adresat femeii care i-a dat viața. Cuvintele sunt emoționante și au fost postate in mediul virtual, recent. Robert Cimpoieru i-a transmis mamei sale un mesaj foarte frumos de Ziua Femeii. Moartea baiatului de 22 de ani i-a…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova a anuntat ca, incepand cu luna in curs, va organiza o serie de cursuri, fara plata, special pentru someri. Concret, cu sprijinul Centrului de Formare Profesionala, AJOFM Prahova anunta deschiderea urmatoarelor cursuri gratuite pentru someri:…

- Anamaria Prodan a ieșit in oraș, semn ca mama ei, Ionela Prodan, nu este in stare grava așa cum s-a spus. Anamaria Prodan a fost cu zambetul pe buze, deci nu sunt motive de ingrijorare in privința starii de sanatate a indragitei cantarețe de muzica populara Ionela Prodan. „Imi iubesc prietenii, imi…

- Aeroportul Otopeni se confrunta cu un fenomen meteo extrem, cel de freezing rain, care ține avioanele la sol de mai bine de doua ore. La momentul publicarii acestei știri, avioanele de pe Aeroportul Otopeni nu mai decoleaza de aproape trei ore. Ultimul avion care a decolat de pe aeroport a plecat catre…

- O mama se lupta pentru viața fetiței ei de doar 9 ani. Ionela Coșareanu vrea cu disperare sa-și salveze copila, care urmeaza sa fie operata, dar nu are posibilitați. Jandarmeria Romana a publicat o scrisoarea femeii și spera ca ii o vor putea ajuta pe fetița ei. Tatal ei este plutonier major, iar jandarmii,…

- Soțul femeii care și-a ucis fetița de numai 4 ani a facut primele declarații. Marți seara (13 martie), Oana Neț i-a taiat venele copilei și a inecat-o in cada. Nimeni nu-și explica ce a transformat-o pe educatoarea de 38 de ani intr-o criminala. Barbatul ei spune ca femeia era foarte apropiata de fiica…

- Mama unui copil de 12 ani care s-a sinucis a distribuit o fotografie cu cel care și-a luat viața, in sicriu, și a transmis și un mesaj. Copilul s-ar fi spanzurat pentru ca a fost agresat de colegii lui. Mama indurerata trage, astfel, un semnal de alarma. Andrew Michael Leach s-a sinucis prin spanzurare…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in locuința ei. Femeia a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. In ciuda varstei, Israela era foarte activa pe rețelele de socializare. Discuta frecvent cu fanii și le oferea sfaturi. Ultimul…

- Mesajul Andrei de 8 Martie, dedicat mamei ei, a emoționat pe toata lumea. Vedeta a povestit cat de minunata este cea care i-a dat viața și a povestit intamplari din copilaria ei. Nu i-a lipsit nimic, prin eforturile, firește, ale mamei. Nu I s-a parut niciodata ca a fost bolnava, chiar daca parintele…

- Imagini socante fac inconjurul lumii. Doua femei grav ranite in orasul turc Izmir, dupa ce sar de la etaj dintr-un hotel cuprins de flacari. Doua femei s-au ranit sarind de la etajul sase al unui hotel cuprins de un incendiu, potrivit presei turce, scrie The Associated Press.

- Un incendiu a izbucnit miercuri la un mic hotel din Izmir, potrivit agentiei private Dogan. Cele doua femei au sarit pe masini parcate in fata hotelului si s-au ranit grav.Alte persoane din hotel au fost evacuate in siguranta. Incendiul a fost controlat rapid, potrivit postului privat NTV.…

- Exatlon 6 martie. Victorie pentru Faimoși in cursa pentru casa, dar aceștia au avut parte și de cele doua surprise, pe care prezentatorul Cosmin Cernat le anunțase. Astfel, caștigatorii vor primi mancare, un mesaj și o fotografie de la prieteni. Exatlon 6 martie. Faimoșii s-au impus clar, 10-5, demonstrand…

- Atat barbații, cat și femeile au inceput sa fie mai atenți cu trupurile lor și incearca din rasputeri sa aiba un stil de viața sanatos, insa, cu toate acestea, kilogramele in plus nu se topesc. Specialiștii au dezvaluit recent una dintre cele mai eficiente diete, potrivit celor care deja au urmat-o…

- Daca vrei sa scapi de momentele in care ești sunat de tot felul de numere de telefon dubioase, Android P va oferi o astfel de soluție integrata in sistem. Suntem din ce in ce mai aproape de lansarea unui Developer Preview pentru noul sistem de operare de la Google, așa ca avem ocazia sa și aflam cate…

- Raoul s-a ales cu al patrulea dosar penal pentru conducere fara permis. Ultimul dosar deschis pe numele cantarețului se afla la Judecatoria Braila, fiind inregistrat pe 22 februarie. De patru ori a fost prins Raoul conducand fara permis de conducere . Polițiștii de la Rutiera i-au facut de trei ori…

- Incendiul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane 1657, care transporta circa 300 de persoane. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere incendii cu apa și spuma. Totodata, pompierii de la Buzau, care au fost mobilizați pentru stingerea focului, așteapta la aceasta ora scoaterea…

- In momentul izbucnirii incendiului, in autoturism se aflau sotia si baiatul unui pompier din oras, proprietarul masinii. Femeia a simtit miros de fum, a luat copilul si au iesit repede din masina. Pompierii au intevenit imediat la fata locului si au lichidat focul. Cauza producerii…

- Eduard Vigu, tanarul din București care face cumparaturi gratis pentru vecinii batrani și bolnavi din blocul in care locuiește. Barbatul spune ca vrea sa le dea o mana de ajutor celor care nu pot ieși din casa pentru a-și cumpara cele necesare, prin viscol și vant. Eduard Vigu este instructor de fitness…

- Ultima moda in materie de blugi la YNNA Fashion Art din centrul Piteștiului. Blugii sunt unele dintre cele mai populare piese vestimentare din toate timpurile. Aceștia reprezinta niște articole vestimentare confortabile și moderne, pe placul tuturor, care exista in garderoba oricarei femei. Ultimul…

- Bagajul unui pasager aflat la bordul uneri aeronave a companiei China Airline a luat foc. Fumul s-a propagat in cabina, dupa ce un acumulator portabil a fost cuprins de flacari. Din cauza incidentului, zborul a avut o intarziere de aproape trei ore, iar pasagerii au calatorit…

- Exatlon 25 februarie. Concurenții din echipa ”Faimoșilor” au discutat cu fanii, pe rețelele de socializare. Aceștia au citit ce le-au scris aceștia și, la randul lor, au raspuns intrebarilor, au adus mulțumiri pentru laude, dar au și raspuns unor intrebari. Victoria din aceasta seara a Faimosilor le-a…

- Anca de la Exatlon, din echipa Razboinicilor este cea mai controversata persoana din cadrul show-ului. De mai bine de o luna, de cand se afla in competiție, tanara a avut altercații atat cu cei din echipa sa, cat și cu Faimoșii. Ultimul cu care s-a certat a fost nimeni altul decat Giani Kirița, la fel…

- Parintii au inceput sa intretina relatii intime de fata cu minorul lor. Yana Leonova si Nikolay Kostenevsky risca sa fie decazuti din drepturile parintesti dupa ce imaginile astea au ajuns la politie! Imaginile au fost realizate in intimitatea locuintei lor din Yaroslavl, Rusia, informeaza The Sun.…

- Exatlon 19 februarie. In ediția de luni seara, telespectatorii, dar și concurenții au avut parte de o veste neașteptata. In cadrul Arenei, Cosmin Cernat a facut un anunț cu privire la starea de sanatate a lui Ion Oncescu. Deși sportivul se retrasese temporar din concurs, pentru a primi ingrijiri medicale,…

- O masina parcata in apropierea pietei din Piatra Neamt a fost distrusa de flacari, luni dimineata, in urma unui incendiu. Mai multi pompieri militari din cadrul Detasamentului de pompieri...

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la o locuinta din Medgidia s-a extins, din cauza vantului puternic, la alte noua case, in total fiind afectate zece gospodarii in care locuiau 18 familii, respectiv 43 de persoane, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Un fost secretar de stat ATACA DUR: 'Hotii…

- Mai mulți locuitori din zona ultracentrala a Timișoarei au trecut prin momente de groaza, dupa ce un apartament de pe strada Republicii a fost cuprins de flacari. Vecinii au simțit mirosul puternic de fum și au sunat imediat la 112. La fața locului au sosit doua echipaje de la Pompieri, dar și unul…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava au intervenit joi cu doua autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gopodarie din satul Mihoveni, comuna Șcheia. Alarma s-a dat la ora 17.15.La sosirea echipajelor, ardea acoperișul garajului, corp comun cu camera ...

- Alexandra Elena Marin si-a pierdut viata intr-un mod tragic, fiind injunghiata cu un cutit de fostul sau iubit intr-un coafor din Titu, județul Dambovița. Alexandra Elena Marin avea doar 25 de ani si era mama a doi copii cu varste fragede. Tatal acesteia face dezvaluiri cutremuratoare si relateaza cu…

- Costi, sotul mamei din Buzau care si-a pus capat zilelor la numai 23 de ani, a rupt tacerea. Barbatul indoliat a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ce s-a intamplat intre el si sotia lui inainte ca tanara sa-si ia viata. (CITESTE SI: Tanara de 23 de ani, mama a unei fetite, si-a…

- Mama adolescentei de 15 ani, care a fost ucisa intr-un atac armat la un liceu din Kentucky, a povestit ca fiica sa a sunat-o in timpul sangerosului incident, dar din cauza ranilor pe care le avea nu putea vorbi.

- Un autocar a luat foc in nord-vestul Kazahstanului, bilanțul anunțat de autoritați fiind cumplit, scrie realitatea.net.Cel puțin 52 de persoane au murit intr-un autocar care am luat foc pe o șosea din regiunea Aktau, in nord-vestul Kazahstanului.

- Un autobuz a izbucnit în flacari în nord-vestul Kazakhstanului, iar în urma incidentului au murit 52 de oameni, a spus ministrul de Interne. Doar cinci persoane au reușit sa scape, fiind tratate de echipajele de salvare, conform BBC. Potrivit presei locale,…

- Un incendiu a izbucnit vineri dupa amiaza intr un apartament din zona Dorobanti, Bucuresti, potrivit informatiilor Realitatea TV. Incendiul a izbucnit intr un apartamentul situat la etajul 3 al unui imobil de 4 etaje, de pe strada Radu Beller nr. 6. Din primele informatii este degajare mare de fum in…

- Un autoturism este cuprins de flacari, vineri, pe DN1, in zona localitații Unirea, informeaza ISU Alba. ”Detașamentul Aiud intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe DN1, in zona comunei Unirea”, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba. Revenim…

- Oricat de greu ar parea de crezut, inca mai exista oameni care se lasa pacaliti prin metoda „Accidentul”. Ultimul credul este un barbat de 83 de ani din Constanta care a ramas fara 20.000 de lei.

- Cinci elevi ai Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi Falticeni, aflati in stagiu de practica la Jandarmeria Hunedoara au salvat un barbat care a fost cuprins de flacari in timp ce a vrut sa aprinda focul in soba