- Mii de persoane au asistat duminica, la Ierusalim, la decesul rabinului Menahem Mendel Taub, supravietuitor al lagarului nazist de la Auschwitz, relateaza AFP. Potrivit Agerpres, Taub, nascut in Transilvania in 1923, a decedat duminica in Orasul Sfant. Cunoscut in comunitatea evreiasca ultraortodoxa…

- Internaționalul ceh Josef Sural a incetat din viața in urma unui grav accident de circulație, relateaza presa internaționala. Microbuzul clubului Alanyaspor din Turcia s-a rasturnat dupa ce șoferul ar fi...

- Tony Buzan s-a stins din viața la varsta de 76 de ani, in urma unui atac de cord. Cunoscut ca inventatorul Harților Mentale, Tony Buzan este și un renumit psiholog, autor și coautor a peste 80 de carți. Cu doar doua saptamani inaintea decesului, inventatorul Harților Mentale…

- Mai mult de 10.000 de persoane au murit în Canada din cauza supradozei de droguri de la izbucnirea ”crizei de opiacee” de la începutul anului 2016 și pâna în septembrie 2018, cifre "catastrofale" care au alarmat miercuri autoritațile din țara, potrivit AFP.Pe…

- Cosmonautul Valery Bykovsky, unul dintre pionierii spatiului din epoca sovietica si cel care a insotit-o in misiune pe prima femeie care a ajuns in spatiu, a murit miercuri, la varsta de 84 de ani, conform Agentiei spatiale ruse Roskosmos, transmite joi Space.com.

