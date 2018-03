Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este revoltata de atitudinea preoților care au ținut sa anunțe ca ei nu vor fi prezenți la incinerarea lui Andrei Gheorghe. Jurnalistul nu și-a dorit sa fie inmormantat, iar familia i-a respectat dorința. Vedeta a marturisit ca este oripilata de atitudinea preotului care a ținut sa vorbeasca…

- Delia a fost fotografiata zilele trecute intrand intr-o clinica de fertilizare, insa motivul este cu totul altul, fața de ce s-a speculat. Artista a marturisit ca a mers sa iși faca niște controale de rutina, pentru ca nu trebuie sa mergi la medic in ultimul stadiu de cancer. ”Am vrut sa postez ceva,…

- Decesul lui Andrei Gheorghe a socat pe toata lumea. Jurnalistul a incetat din viata la doar 56 de ani din cauza unor probleme cu inima. Imediat dupa disparitia acestuia, milioane de mesaje au invadat internetul si nu numai. Acestea nu au fost pe placul lui Mihai Pleșu, unul dintre baieții scriitorului…

- Barbatul care l-a vazut ultima data pe Andrei Gheorghe susține ca jurnalistul era extrem de abatut. De asemenea, el a dezvaluit ca fosta soție a omului de radio parea bolnava. Cunoscutul prezentator s-a stins din viața luni, 19 martie. El a fost gasit de un ingrijitor, la 12 ore dupa ce decedase, susțin…

- Prima soție a lui Andrei Gheorghe a vorbit pentru prima data dupa moartea fulgeratoare a jurnalistului. Maria, femeia pe care Andrei Gheorghe a ales-o sa fie mama fiicei lui, a facut marturisiri dureroase despre ultima perioada din viața rebelului cinic din presa romaneasca. Maria și Andrei Gheorghe…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), in urma unui stop cardio-respirator. Familia s-a ocupat de toate cele necesare, respectandu-i dorința omului de radio. El nu va fi inmormantat creștinește, ci va fi incinerat. A fost anunțat și locul unde oamenii iși pot lua ramas bun de la el, pe pagina oficiala…

- Oana Zavoranu, in doliu. Excentrica vedeta a rememorat in aceasta seara schimbul de replici pe care le-a avut cu Andrei Gheorghe in timpul celei de-a doua intalniri dintre cei doi. Oana Zavoranu le-a impartașit fanilor sfatul pe care l-a primit de la rebelul cinic al presei din Romania. O fana i-a atras…

- S-a asternut linistea in lumea radioului romanesc. Andrei Gheorghe s-a stins la 56 de ani. Iar prima concluzie a legistilor este ca a murit de inima. A facut infarct. Și a fost gasit fara suflare in propria locuința, la 12 ore dupa deces.

- Andrei Gheorghe a murit luni, fiind gasit in baie, in casa pe care o deținea in Voluntari. Un om care avea grija de imobil i-a descoperit trupul neinsuflețit la ora 22:15, dar jurnalistul murise cu opt ore inainte, suferint un stop cardio-respirator. Prietenii și foștii colegi au transmis omagii pentru…

- Primarul Parisului vrea sa introduca transportul public gratuit pentru a reduce poluarea din capitala Franței. Totuși, el se confrunta cu opoziția șefului autoritații regionale pentru transport, care susține ca o astfel de idee ii va prejudicia pe contribuabili. Anne Hidalgo, edilul Parisului, a anunțat…

- Marina Almașan a facut o dezvaluire pe pagina sa de socializare cu privire la Andrei Gheorghe. Prezentatoarea spune ca a vorbit cu jurnalistul și i-a propus sa prezinte alaturi de ea emisiunea “Femei de 10, Barbati de 10”. ”Acum o luna și ceva il intrebam pe Andrei Gheorghe daca ar fi de acord sa prezinte,…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani, luni (19 martie) Realizatorul radio-TV a fost gasit mort in baie. Descoperirea a fost facuta de administrator, la cerința fostei sale soții, care nu mai dadea de el. Omul de radio a fost gasit cu fața in jos, in locuința sa din Pipera. Barbatul ar fi murit […] The…

- Polițiștii care ancheteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost gasit niciun indiciu in acest sens. Anchetatorii au stat de vorba cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii ca regretatul jurnalist…

- Andrei Gheorghe a fost tranportat noaptea trecuta la IML, pentru efectuarea unei autopsii. Jurnalistul a fost gasit mort in casa, in baia din locuinta sa. Marti, in jurul pranzului, necropsia lui Andrei Gheorghe a fost incheiata si potrivit unor surse neoficiale, doctorii inca nu pot stabili un verdict…

- Andrei Gheorghe va fi incinerat, potrivit ultimelor informații legate de realizatorul radio-TV. Jurnalistul era un om credincios, in ciuda aparențelor. El dezvaluia intr-un interviu ce ii cerea lui Dumnezeu. „Sunt un sceptic, sunt aici de atata amar de vreme, nu m-ai prins niciodata contrazicandu-ma.…

- Mihai Morar a fost șocat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul s-a stins din viața luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Prezentatorul de la „Rai da’ buni” se afla la Viena, la un congres internațional de radio. Colegul lui Daniel Buzdugan a marturisit ca s-a apucat de radio datorita…

- Andrei Gheorghe deținea mai multe terenuri, vila din Voluntari, in care a și fost gasit decedat, și mai multe obiecte de arta, in valoare de 31.000 de euro. Terenurile pe care le avea Andrei Gheorghe se aflau in Voluntari, Snagov si Poiana Campina, potrivit declarației de avere. Jurnalistul a fost obligat…

- Sorina, prima vaca care a produs 100.000 de litri de lapte, se afla la ferma din judetul Ialomita, exploatatia agricola a fermierului Nicusor Serban, informeaza agrointel.ro. Primele semne care indicau ca ar putea fi o vacuta performanta au fost observate dupa lactatia a patra, cand Sorina ajunsese…

- Katarina Dyer, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe, a facut o gluma macabra pe Facebook in timp ce realizatorul radio-TV era gasit mort. Katarina nu aflase inca de moartea tatalui ei vitreg. Andrei Gheorghe a murit luni (19 martie) in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani.…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viața, luni (19 martie). Jurnalistul in varsta de 56 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator. Mai multe vedete și-au exprimat șocul și tristețea, la aflarea veștii care a intristat o țara intreaga, Mircea Badea a avut o replica ce i-a lasat masca pe telespectatorii…

- Moartea lui Andrei Gheorghe a șocat pe toata lumea. Trecerea brusca in neființa a celebrului om de radio și de televiziune a lasat multe rani adanci. Cei care l-au cunoscut iși amintesc cu drag de el. Mihai Bobonete și-a adus aminte de prima lui apariție televizata, chiar in emisiunea lui Andrei Gheorghe,…

- Andrei Gheorghe a murit subit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator. Nu se știa ca are vreo afecțiune, iar vestea i-a șocat pe toți apropiații lui. Cu toate acestea, mai mulți cunoscuți observasera o schimbare in ultima vreme. Omul de radio renunțase…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani. Acesta a fost gasit decedat in baie, in locuința sa din Pipera, la 12 ore dupa ce a decedat. In urma cu doi ani, omul de radio a acordat un interviu pe site-ul Reditt, acolo unde le […] The…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Din investigațiile preliminare, jurnalistul ar fi suferit un stop cardiorespirator. Pagina sa de Facebook a fost „inundata” de mesaje. Fosta lui soție, Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii, dintr-o relația…

- Relația dintre Corneș Galeș și fostul cumnat, dupa moartea Ilenei Ciuculete. Aurel Ciuculete și soțul artistei de muzica populara incearca sa aiba o legatura normala, insa tot exista neințelegeri intre cei doi. Intr-un interviu acordat in direct prin telefon in cadrul emisiunii “Agentia VIP”, Aurel…

- Andrei Gheorghe a fost implicat in mai multe scandaluri de-a lungul carierei sale. Fostul realizator de radio și televiziune, care a murit la varsta de 56 de ani, a fost urmarit penal pentru deținere de droguri, dar și cercetat pentru vatamare corporala din culpa. Citește și: Andrei Gheorghe a murit…

- 17 martie, 22:45. Este momentul ultimei postari publice facute de Andrei Gheorghe pe contul sau de Facebook. Aproape profetic, jurnalistul a postat o compliație de genul "best of" al replicilor sale în emisiunea care l-a facut celebru, Midnight Killer.

- Un important nume din media romaneasca sta acum pe buzele tuturor. Andrei Gheorghe, prezentator și realizator de emisiuni radio și televiziune, s-a stins din viața in seara zilei de 19 martie, in locuința sa. Ultima sa postare de pe blog da de gandit.

- Andrei Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de radio și televiziune, a murit in seara de 19 martie, la 56 de ani, scvriuc ei de la Playtech.ro. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani, in seara zilei de luni, 19 martie. Acesta a fost gasit decedat in baie, iar apelul la […] The…

- Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio Andrei Gheorghe a murit. El a fost gasit in aceasta seara fara viața in casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea trista. Știre in curs de actualizare. The post A murit Andrei Gheorghe. Cum a fost descoperit cunoscutul realizator de emisiuni…

- Trupul unui barbat a fost descoperit intamplator de o femeie intr-o casa parasita. Ca sa ajunga la el, polițiștii au fost nevoiți sa mearga sute de metri pe jos. Descoperirea a fost facuta in localitatea Moșoaia. Cadavrul intrase in putrefacție. O batrana a intrat din curiozitate intr-o casa parasita.…

- Subiectul morții Israelei Vodovoz a fost intens dezbatut in ultima perioada. Mircea N. Stoian a scris despre drama celebrei femei de afaceri și crede ca ar putea fi o sursa de „invațaminte pentru manjii tineri”. Jurnalistul considera ca fosta balerina a murit cu zile. El a vorbit, pe blogul personal,…

- O calificare in semifinalele editiei din acest an a Cupei Romaniei printr-o victorie cu CSM Poli Iasi in jocul de maine, de pe „Municipal”, poate salva acest sezon pentru FC Botosani. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat ca va fi foarte greu ca jocul echipei sa se schimbe mult…

- Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in locuința ei. Femeia a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. In ciuda varstei, Israela era foarte activa pe rețelele de socializare. Discuta frecvent cu fanii și le oferea sfaturi. Ultimul…

- A ținut-o secreta foarte mult timp și nu a vrut sa dea detalii despre iubita lui! Acum, Mircea N. Stoian a anunțat ca s-a desparțit de doamna pe care o iubea. Jurnalistul nu a vrut sa ofere detalii despre motivele care au dus la separare. Acesta i-a transmis și un mesaj de desparțire fostei sale […]…

- Asia Express: Mircea N. Stoian a aruncat bomba in aceasta dimineața și a dezvaluit numele caștigatorului de la Asia Express. Jurnalistul nu ezita sa iși spuna parerea atat despre vedetele noastre autohtone, cat și despre emisiunile care se difuzeaza in Romania. Recent, a scris un articol pe blogul sau…

- Exatlon 6 martie. Victorie pentru Faimoși in cursa pentru casa, dar aceștia au avut parte și de cele doua surprise, pe care prezentatorul Cosmin Cernat le anunțase. Astfel, caștigatorii vor primi mancare, un mesaj și o fotografie de la prieteni. Exatlon 6 martie. Faimoșii s-au impus clar, 10-5, demonstrand…

- Fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, Mihail Vlasov, este cunoscut drept ”Imparatul” pentru sumele amețitoare pe care le vehicula. A fost cercetat in mai multe dosare, dar și condamnat la cinci ani de inchisoare pentru trafic de influența. Strangand probele in aceste dosare…

- In urma cu mai bine de o saptamana, viața actriței Anastasiei Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, Alexei Mitachi, care s-a sinucis dupa ce a comis oribila crima. Cei doi aveau impreuna o fetița de doar o luna. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa o ucida pe Anastasia, cert este […]…

- Draguta Ardeleanu i-a lasat muti pe localnicii din comuna buzoiana Sageata! Femeia din comuna buzoiana Sageata a ajuns sa doarma doar cateva minute pe noapte. Batrana, renumita pentru hainele pe care le croia, este cunoscuta de localnici din cauza lipsei de somn. A implinit 100 de ani, dar n-a mai dormit…

- Celebrul actor Sylvester Stallone a facut precizari, dupa ce in media s-a anunțat ca a murit. A spus-o la un moment dat cu mult amuzament, exact pe profilul lui din multe filme cunoscute. Sylvester Stallone a postat pe retelele de socializare reactia sa, dupa ce s-a spus ca a murit. Acesta a notat faptul…

- Denis Alibec (26 de ani) trece prin cea mai proasta perioada a carierei, insa e ajutat de cei mai apropiați oameni din fotbalul romanesc. Ultimul nume care incearca sa-l readuca la forma de altadata este Lucian Sanmartean, care spune ca a luat legatura cu Denis. "I-am scris, l-am sunat, i-am spus sa…

- Deputata fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Maria Ciobanu, își așteapta expirarea mandatului ca pe o „izbavire”. Anunțul a fost facut pe o rețea de socializare, transmite CURENTUL. Maria Ciobanu menționeaza ca anul 2017 a fost unul al dezamagirilor…