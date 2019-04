Stiri pe aceeasi tema

- Numele noii ere imperiale japoneze ''Reiwa'', care va incepe la 1 mai, cand pe tron va urca printul Naruhito, al carui tata, imparatul Akihito, urmeaza sa abdice la 30 aprilie, inseamna in limba engleza ''beautiful harmony'' (armonie frumoasa), au explicat marti oficiali…

- Guvernul Japoniei a anuntat luni numele noii "ere" care va incepe la 1 mai, cand pe tron va urca printul Naruhito, al carui tata, imparatul Akihito, urmeaza sa abdice la 30 aprilie, transmite Kyodo. Noua era se va numi "Reiwa", semnificand comuniunea spirituala a japonezilor pentru a dezvolta cultura…

- Numele erei imperiale a regimului imparatului Naruhito, dupa abdicarea peste o luna a tatalui sau Akihito, se pronunta ”Reiwa”, iar cele doua ideograme pot insemna ”agreabil” sau ”ordine” si ”armonie” sau ”pace”, relateaza AFP potrivit news.ro.”Acest lucru inseamna nasterea unei civilizatii…

- Japonia a anunțat oficial numele noii ere imperiale care va începe de la 1 mai. Noua era va purta numele ,,Reiwa”, care înseamna ordine și armonie, informeaza BBC. Era curenta a țarii, Heisei, va lua sfârșit într-o luna, odata cu abdicarea istorica…

- Imparatul Japoniei, Akihito, si imparateasa Michiko vor primi titlul de ''imparati emeriti'' dupa ce seful statului japonez va abdica in favoarea primului sau copil, Naruhito, pe 30 aprilie, a informat luni Agentia Casei Imperiale japoneze, citata de EFE. Institutia a publicat…