- Miliardarul George Soros a finantat cu 450.000 de euro grupul anti-Brexit al carui co-fondator este femeia de afaceri Gina Miller. Fundatia a fost infiintata pentru a sustine campania impotriva deciziei Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana, conform Financial Times. Fundatia „Open…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat vineri seara discursul rostit la Londra de premierul britanic Theresa May care a oferit 'claritate' cu privire la viitoarele relatii intre Marea Britanie si blocul comunitar, transmit AFP si dpa. ''Discursul ofera claritate…

- Marea Britanie doreste sa pastreze relatiile de prietenie si parteneriatele pe care le are cu Romania si dupa ce va parasi Uniunea Europeana, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Suella Fernandes, ministru in Departamentul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (DExEU). Oficialul…

- Carnetele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE dupa Brexit, sugereaza Comisia Europeana, potrivit inews.co.uk. Situatia va fi aceeasi si pentru conducatorii auto europeni ce ar vrea sa fie la volan in Regatul Unit dupa ce acesta va parasi blocul comunitar. Soferii…

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, a declarat ca vrea ca toti cetatenii UE care locuiesc legal in Regatul Unit sa ramana si dupa Brexit in Marea Britanie si a promis ca va exista un sistem simplu prin care se pot inscrie pentru a ramane, scrie news.ro, care citeaza Reuters. „Au contribuit enorm la…

- Marea Britanie vrea sa discute cu Uniunea Europeana despre durata unei perioade de tranzitie post-Brexit, insa considera ca doi ani ar trebui sa fie suficienti pentru a pregati 'noile procese' si 'noile sisteme', conform unui proiect de document citat de Reuters. Premierul Theresa May spera sa obtina…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Un nou partid politic britanic, inspirat din modelul ascensiunii formatiunii presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie nationala care are obiectivul blocarii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Socul provocat de Brexit incepe sa afecteze industria auto din Marea Britanie, unde Vauxhall a redus numarul locurilor de munca, Jaguar Land Rover intentioneaza sa restranga productia, iar liderii de sindicat se tem ca acesta este numai inceputul.”Oamenii nu ar trebui sa subestimeze pericolele…

- Aflat la Londra, Mihai Daraban a subliniat importanța consolidarii schimburilor comerciale dintre cei doi parteneri, cu accent pe stimularea exporturilor romanești. In acest context, Daraban aprecizat ca intreaga rețea de Camere de Comerț și Industrie din Romania va informa in permanența mediul de…

- Relatiile dintre Romania si Marea Britanie au o "fundatie solida si numeroase oportunitati de dezvoltare pentru viitor" iar dupa Brexit, Romania si Regatul Unit vor trebui "sa construiasca o viziune mai ampla" pentru reactualizarea parteneriatului strategic, a scris vicepremierul Ana Birchall, marti,…

- Așadar, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 7 februarie, la sediul ministerului, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate legate de cooperarea bilaterala…

- Anul 2018 ar putea deveni anul revenirii Uniunii Europene pe scena globala. Acest scenariu este intens vehiculat, in ultimele saptamani, de economisti, analisti politici, ideea revenirii UE fiind una dintre concluziile unanim acceptate la Forumul Economic Mondial de la Davos incheiat in urma cu putina…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a insistat luni pe langa guvernul de la Londra sa 'faca o alegere' pentru ceea ce va urma dupa iesirea Marii Britanii din UE, reamintind ca barierele comerciale 'sunt 'inevitabile' in afara uniunii vamale si a pietei unice din care…

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de recentele declaratii ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetatenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere a acestui…

- Claudia Țapardel a sancționat declarațiile Theresei May, afirmand ca sunt ”populiste” și ”nerealiste”. Prioritate absoluta pentru Romania ”Poziția Uniunii Europene este ca libertatea de mișcare este un drept fundamental și trebuie sa continue inclusiv pe perioada de tranziție, adica…

- Negociatorii UE apreciaza ca exista spatiu redus de manevra pentru discutii cu Marea Britanie privind mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati in discutii.…

- Afirmațiile sunt facute cu privire la mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert liber in acest sector, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Economia britanica va crește intr-un ritm incetinit dupa ieșirea țarii din UE, indiferent de acrodul pe care Londra il va negocia cu Bruxelles-ul dupa Brexit, arata documente guvernamentale, citate de BBC News. Potrivit documentelor citate, creșterea pe care economia Marii Britanii o va întregistra…

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, în cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar în care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters. Cei 27 de…

- Johnson, unul dintre cei mai vocali politicieni care au militat pentru iesirea Marii Britanii din UE, i-a transmis presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca este ridicol ca cele doua tari sunt legate de o singura cale ferata, sugerand ca ar trebui construit un pod intre Regatul Unit si Franta.”Sunt…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Ambasadorul Paul Brummell a vorbit despre condițiile pe care romanii trebuie sa le indeplineasca pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Acestora li se va cere sa solicite un permis de ședere și sa plateasca o taxa.

- Lupta unor moguli impotriva DNA este data ca exemplu negativ intr-un articol din publicația europeana EU Reporter. Sub titlul „Regatul Unit al Fraudei și Mitei?”, publicația europeana prezinta și cazul lui Alexander Adamescu, patrolul ziarului „Romania Libera”, care este gazduit de Marea Britanie…

- Henry Bolton a recunoscut ca mentinerea acelei relatii ar fi fost "evident destul de incompatibila" cu functia pe care o detine, insa a precizat ca nu intentioneaza sa demisioneze, in pofida mai multor apeluri in acest sens ce au fost lansate de unii dintre ceilalti conducatori ai partidului din…

- Nunta Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera o crestere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorita turistilor care vor vizita tara si a cetatenilor care vor sarbatori evenimentului, potrivit unor estimari, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste…

- Anul 2017 a fost unul turbulent in ce priveste negocierile pentru Brexit, iar 2018 nu pare sa se contureze diferit din acest punct de vedere. Care sunt, in acest caz, principalele provocari pentru lunile care urmeaza - se intreaba Euronews , citat de Rador. Prim-ministrul britanic a declarat in mesajul…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Banca Angliei (BoE) va anunța miercuri ca va permite bancilor din UE sa continue sa opereze in mod normal in Marea Britanie si dupa Brexit, fara sa fie nevoite sa isi infiinteze subsidiare speciale, transmite BBC. Dacă decizia va fi confirmată, ar însemna că băncile europene…

- Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie."Nu exista niciun acord comercial care sa includa servicii financiare. Nu exista asa ceva", a declarat Michel Barnier, citat de cotidianul The Guardian.Acest…

- Regatul Unit al Marii Britanii ar putea suferi pierderi de miliarde de dolari in cazul in care nu va indeplini condițiile acordului asupra Brexit și va adera la Organizația Mondiala a Comerțului fara a se consulta cu Uniunea Europeana

- Liderii tarilor UE au aprobat oficial vineri deschiderea unei noi faze a negocierilor lor cu Regatul Unit, care includ viitoarea lor relatie comerciala, avertizand ca aceasta va fi ”mult mai dificila” decat primele negocieri, relateaza AFP, citata de news.ro

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles ca este mulțumit de Acordul privind Brexitul și ca in urma primei faze a negocierilor cu Marea Britanie a fost rezolvata problema romanilor din Regatul Unit, transmite Agerpres. „Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din UE. Oficialul roman a afirmat ca se are in vedere parafarea unui acord privind Brexit…

- "Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra", a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania.El a adaugat ca s-a simtit "un pic socat" de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern.Roth se referea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din UE, prilej cu care oficialul roman a afirmat ca se are in vedere parafarea unui acord…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE.…

- Bruxellesul si Londra nu pot definitiva un acord comercial privind viitoarele relatii pana in momentul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in martie 2019, afirma negociatorul-sef european, Michel Barner. Bruxellesul si Londra nu pot definitiva un acord comercial privind viitoarele…

- Unii dintre bancherii de top din Londra au declarat ca ar opri sau chiar ar contramanda planurile de relocalizare in Europa continentala, daca va exista un acord care sa permita Marii Britanii sa-si...

- Comisia Europeana a recomandat, vineri, trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate „progrese…

- Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, in contextul trecerii la faza a doua a negocierilor pentru Brexit, ca, alaturi de celelalte state membre, Romania lucreaza pentru o concluzie a procesului de negociere favorabila cetatenilor europeni din Regat.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, susține ca prioritatea zero ramane situația cetațenilor romani din Marea Britanie in perspectiva continuarii negocierilor privind Brexit. Potrivit unui comunicat al MAE transmis, vineri, AGERPRES, Negrescu a declarat, în contextul…

- Negrescu va reprezenta Romania la urmatorul CAG (Consiliul Afaceri Generale), in contextul negocierilor generate de ieșirea din UE a Marii Britanii. Romania este parte in acest proces, iar preocuparea ministrului este de a proteja drepturile romanilor din Marea Britanie, precum și de a susține soluții…