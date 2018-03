Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat cui i-a trimis SMS și ce i-a scris Andrei Gheorghe unei prietene cu care s-a conversat in ultimele zile de viața. Ceea ce este considerat ultimul SMS trimis de jurnalistul Andrei Gheorghe a fost facut public. Binecunoscutul om de radio și televiziune s-a conversat, cu puțin timp inainte sa…

- Andrei Gheorghe i-a scris in ultima lui noapte unei vechi prietene. Aceasta a dezvaluit conținutul SMS-ului pe care i l-a trimis regretatul jurnalist. Andrei Gheorghe a fost gasit mort in baie la o zi dupa ce ii trimisese prietenei și confidentei sale ultimul mesaj. „A sunat alaltaieri si eram eu cu…

- Liviu Dragnea este așteptat la Curtea Suprema, in dosarul DGASPC Teleorman. In 15 februarie, instanta suprema a stabilit ca Liviu Dragnea sa fie audiat pe 21 martie. Tot astazi, vor fi audiați cei trei inculpati care si-au recunoscut vinovatia in acest dosar – Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si…

- Un barbat din localitatea ieseana Mihail Kogalniceanu a ajuns, marti dupa-amiaza, la spital, cu multiple leziuni, el afirmand ca a fost batut de un politist, dupa care ar fi fost si lovit in mod intentionat cu masina de catre omul legii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii din Ilfov au deschis dosar de moarte suspecta in cazul lui Andrei Gheorghe, avand in vedere ca jurnalistul avea 56 de ani. Andrei Gheorghe a fost gasit mort luni seara la domiciliul sau din localitatea Voluntari si urmeaza ca Serviciul de medicina legala sa stabileasca cauza decesului. Potrivit…

- O prietena foarte apropiata de jurnalistul Andrei Gheorghe a povestit pe retelele de socializare evenimente importante din viata ei care aveau sa-i indrume calea. Jurnalistul a invatat-o pe aceasta ce inseamna sa ai incredere in tine insuti.

- Prietena buna a Israelei Vodovoz ii dezvaluie secretele.. Este vorba despre Daniela Florentina Ion, femeia care a știut intotdeauna suferința fostei balerine. Se pare ca Israela Vodovoz a suferit trei accidente vasculare cerebrale, dar refuza de fiecare data sa mearga la spital. “Din pacate, Isabela…

- Relația dintre Corneș Galeș și fostul cumnat, dupa moartea Ilenei Ciuculete. Aurel Ciuculete și soțul artistei de muzica populara incearca sa aiba o legatura normala, insa tot exista neințelegeri intre cei doi. Intr-un interviu acordat in direct prin telefon in cadrul emisiunii “Agentia VIP”, Aurel…

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe, cunoscutul jurnalist de radio și TV, a fost gasit fara suflare, luni seara, în locuința sa. Jurnalistul avea doar 56 de ani. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta.

- Andrei Gheorghe a fost implicat in mai multe scandaluri de-a lungul carierei sale. Fostul realizator de radio și televiziune, care a murit la varsta de 56 de ani, a fost urmarit penal pentru deținere de droguri, dar și cercetat pentru vatamare corporala din culpa. Citește și: Andrei Gheorghe a murit…

- Ultimele mesaje ale lui Andrei Gheorghe au fost de-a dreptul socante. Atat pe facebook, dar si pe blog, vedeta radio TV era extrem de activ. Pe facebook era blocat de multe ori. Acesta a fost si ultimul mesaj pe care l-a transmis fanilor dupa ce fusese deblocat.Vezi si: Poliția a deschis dosar…

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara. El a avea 56 de ani.La ora 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspectaAndrei Gheorghe era nascut la 14 ianuarie…

- Fetița ucisa cu sange rece de propria mama este condusa, astazi, pe ultimul drum. Micuța Eliza avea doar 4 anișori. Oana Neț, educatoarea criminala in varsta de 38 de ani, a inecat-o și i-a taiat venele. Crima odioasa a avut loc marți seara (13 martie), in județul Timiș. Tatal fetei nu era acasa cand…

- Criminaliștii au deschis dosar penal pentru moarte suspecta in cazul Israelei Vodovoz. Femeia de afaceri a fost gasit fara suflare in locuința sa, dupa ce apropiații nu au reușit sa mai ia legatura cu ea, de cinci zile. Criminalistii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, iar trupul neinsufletit…

- Celebra Israela a murit. Femeia de afaceri a fost gasita fara viata, aseara, in locuința sa, cazuta in baie. Prietenii nu mai reusisera sa ia legatura cu ea de mai multe zile, iar avocata sa a chemat autoritațile pentru a intra in casa, forțand ușa. Israela avea 70 de ani si suferea de astm. A devenit…

- Doi copii minori, frate si sora, in varsta de 8 ani, respectiv 10 ani, au fost declarati disparuti de catre mama lor. Femeia acuza ca cei doi copii ar fi fost luati luni de catre tatal lor chiar din fata scolii si nu au mai ajuns acasa. Parintii minorilor sunt divortati, iar instanta a decis ca mama…

- Tragedie in Iași. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Ieri dimineata, in comuna ieseana Cotnari, s-a solicitat interventia medicilor dupa ce o femeie in jur de 40 de ani a inceput…

- Ea a fost gasita de catre mama sa, sambata la ora 17, lovita la cap. Aceasta a bandajat-o si lasat-o sa se odihneasca. In camera in care a fost gasita victima era si un televizor cazut. A doua zi, duminica, femeia i-a spus mamei ca se simte si scurt timp a decedat. Mama a anuntat autoritatile si corpul…

- O copila de 13 ani, din Botosani, se zbate intre viata si moarte dupa ce a cazut din mansarda blocului in care locuia. Adolescenta are multiple leziuni si a fost transferata de urgenta la Iasi. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- Politistii din Vrancea au deschis un dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii care a murit in avalansa de la Cheile Tisitei, incearcand sa afle si in ce conditii a fost organizata excursia pe munte. La randul lor, salvamontistii spun ca avalansa a fost atipica, produsa la o altitudine joasa.

- Dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii ucise de avalanșa din Munții Vrancei. Polițiștii din Vrancea vor sa afle in ce condiții a fost organizata excursia din Cheile Tisitei. Se apre ca excursia la care au participat 30 de persoane, inclusiv femeia de 37 de ani care a murit in urma avașanșei, nu…

- Politistii din Vrancea au deschis un dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii care a murit in avalansa de la Cheile Tisitei, incearcand sa afle si in ce conditii a fost organizata excursia pe munte. La randul lor, salvamontistii spun ca avalansa a fost atipica, produsa la o altitudine joasa.

- Polițiștii vranceni au deschis dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii care a decedat astazi (sambata), dupa ce a fost surprinsa de o avalanșa pe Cheile Tișiței. Informația ne-a fost confirmata de reprezentanți ai IPJ Vrancea. Conform informațiilor, excursia pe Cheile Tișiței…

- Un șofer aflat sub influența alcoolului a fost prins conducand pe drumurile publice, in urma unui control de rutina efectuat de polițiștii Secției 7 Nușfalau. Oamenii legii au intocmit dosar penal. Polițiștii au oprit pentru control, marți, 27 februarie a.c., la ora 23.00, in localitatea Valcau de…

- Un ziarist de investigatie slovac, gasit impuscat alaturi de iubita sa duminica, a fost probabil ucis din cauza anchetei sale privind cazuri de coruptie, a declarat luni politia, relateaza Reuters.Jan Kuciak, 27 de ani, care lucra de trei ani pentru publicatia online Aktuality.sk, parte a…

- Jurnalistul de investigație in varsta de 27 de ani Jan Kuciak și prietena lui au fost gasiți duminica seara impușcați in locuința lor din orașul Velka Maca, la est de capitala Bratislava.

- Un elev botosanean a fost dus in stare grava la spital dupa ce a fost batut la scoala, in timpul programului. Tanarul are o fractura de craniu si a fost transferat la Clinica de Neurochirurgie din Iasi. La nivelul scolii se face o ancheta, iar agresorul va fi supus unei expertize.

- O veste trisa a cazut ca un fulger printre sportivii clubului de kickboxing condus de cunoscutul luptator K1 Daniel Mocanu. Un fost membru al clubului a murit, marti, in condiții suspecte. Acesta avea 23 de ani și nimeni nu știa ca ar suferi de vreo afectiune. Marți (20 februarie) luptatorul de K1…

- Un barbat in varsta de 73 de ani a fost gasit decedat, astazi dimineata, pe marginea unui drum satesc din localitatea Broscauti, judetul Botosani, dupa ce zeci de jandarmi, politisti si pompieri l-au cautat pe tot parcursul noptii. Barbatul, din localitatea Satul Nou, a plecat sambata seara de acasa…

- Miercuri, 14 februarie 2018, orele 17.00, Politia orasului Ocna Mureș a fost sesizata de catre un barbat despre faptul ca, in albia raului Mureș, in zona Cisteiu de Mureș, se afla cadavrul unei persoane. In urma investigațiilor efectuate, la data de 15 februarie 2018, politistii au stabilit identitatea…

- Violeta Stoica Numarul Unic de Urgența 112 a fost apelat de aproape 40.000 de ori in luna ianuarie de catre locuitorii județului Prahova, pentru a solicita ajutorul echipajelor specializate in intervenții. Majoritatea apelurilor de urgența transferate catre instituțiile abilitate sa intervina au ajuns…

- Cel putin patru persoane de origine straina au fost ranite dupa ce indivizi neidentificati, aflati intr-un vehicul in miscare, au inceput sa traga in pietoni, in orasul Macerata din centrul Italiei, politia reusind in scurt timp sa retina un suspect. Politia a anuntat ca au retinut un barbat in acest…

- Politistii craioveni au deschis dosar penal in cazul unei minore de 14 ani, institutionalizata intr-un centru de plasament, care a nascut un baietel. Si tatal copilului este, de asemenea, de la un centru de plasament. Angajatii Directiei Generale deA Asistenta SocialaA si Protectie a Copilului Dolj…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Braila, Laura Dan, incidentul s-a petrecut luni, baiatul lovit, in varsta de 17 ani, care este elev in clasa a XI-a la Colegiul National "Nicolae Balcescu", fiind scos in curtea unitatii de cei cinci tineri, in varsta de 18 ani,…

- Un tanar de 22 de ani, angajat al societatii Rondocarton Targoviste, a ajuns in stare grava al Spitalul Judeteande Urgenta din Targoviste, in urma unui accident de munca ce a avut loc, luni.

- A LOVIT MORTAL ȘI A FUGIT…. Un apel la 112 facut in jurul orelor 18.30, a pus pe jar Ambulanța și Poliția. S-a sesizat ca pe DN 24 B, la intrarea in satul Popeni dinspre Zorleni, zace inconștient un barbat necunoscut. Ambulanța sosita la fața locului a gasit un cetațean in stop cardiorespirator, s-a…

- Moartea lui Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, i-a socat pe rudele si prietenii sai. Cu totii stiau ca e pasionat de masini si ca ii placea sa apese puternic pedala de acceleratie, dar aveau totala incredere in el. Unul…

- Opt copii au murit dupa ce au mâncat o țestoasa marina și au suferit o grava intoxicație alimentara în Madagascar. Consumul de țestoase și a altor 24 de specii de pești nu este recomandata de catre experți fiindca este posibil sa fie toxice și sa aiba efecte letale, mai ales în…

- Barbatul in varsta de aproximativ 70 de ani, pe numele caruia politistii din Prahova au deschis un dosar penal dupa ce au gasit in casa lui cadavrul mumificat al surorii sale, a fost gasit mort, luni, de catre politistii locali, au declarat surse judiciare. Barbatul a fost gasit spanzurat, iar trupul…

- Incident grav la o unitate de invatamant din Dambovita. Cinci copii de la gradinita din comuna Bucsani au fost infestati cu TBC de la educatoarea lor. Femeia avusese TBC in trecut, iar boala a recidivat. (VEZI SI: Si-a luat copilul de la gradinita si a observat pe corpul lui mici rani rosii. Cand i-a…

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87 de ani, rupand fisa medicala a acesteia, scrie AGERPRES. Citeste si: HALUCINANT - Polițistul-pedofil,…

- Poliția a deschis un dosar penal pentru neglijența in cazul tinerei de 19 ani din Anenii Noi care ar fi nascut singura intr-o toaleta din Institutul Mamei și Copilului din capitala. Oamenii legii au inițiat o cauza penala pentru neglijența și urmeaza sa investigheze cazul. Ieri, mai mulți angajați de…

- Politia a pornit un proces penal pe faptul incalcarii din neglijenta a regulilor si metodelor de acordare a asistentei medicale, in cazul tinerei de 19 ani care a fost lasata sa-si nasca copilul mort in toaleta Institutului Mamei si Copilului.

- Jurnalistul a povestit, pe recorder.ro, ca ieșise la alergat pe malul Bahluiului, la Iași, cand a vazut un barbat cam de-o seama cu el, care mergea in apa pana la genunchi. Dupa clatinat, a ințeles ca bause, dar și-a amintit ca pe vreme rece, daca stai in haine ude, caldura corpului se elimina de…

- Un pasager a deschis ieșirea de urgența a avionului, dupa ce și-a pierdut cumpatul. S-a enervat pentru ca a așteptat prea mult decolarea și apoi debarcarea. Pasagerul a protestat pentru ca îmbarcarea pentru cursa Londra-Malaga a întârziat o ora, iar…

- Mai mulți hoți au lasat o familie din Marea Britanie fara cadouri de Craciun. Hoții au intrat în dormitorul în care se aflau cadourile și le-au furat pe toate. Au lasat în urma lor ambalajele și chiar anumite cadouri care nu au fost tocmai pe placul lor. Cadourile aveau o…

- Așadar, la intrebarea "Cine este prezentatorul anului la categoria emisiuni pamflet/cu umor?", primul loc este ocupat de Mircea Badea. Realizatorul emisiunii "In gura presei" a fost votat de 12.867 oameni și a obținut astfel 53,26% din voturi. Pe locul doi s-a aflat Dragoș Patraru. Jurnalistul de…