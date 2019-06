Ultimul mesaj postat de Edith Gonzalez, inainte de a muri: “Gandeste-te ca esti….” Edith Gonzalez s-a stins din viața astazi, la varsta de 54 de ani. Indragița actrița de telenovele a fost rapusa de cancer, iar moartea sa a indoliat intrega lume artistica. Actrița de telenovele iși extripase uterul, iar medicii i-au dat speranțe ca se va insanatoși. Așa a crezut și ea, pana in ultima clipa, iar dovada este ultimul mesaj postat de actrița pe o rețea de socializare, in urma cu cateva zile. “Gandește-te ca ești frumoasa, inteligenta și un om bun. Schimbarea incepe in tine. Și nu uita sa zambești.”, a scris Edith Gonzalez, pe Instagram. A murit Edith Gonzalez Dupa ce a fost diagnosticata… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

