- Mo Robinson, un irlandez in varsta de 25 de ani, a fost retinut de politistii din Essex si este interogat de acestia sub suspiciunea de crime multiple, dupa ce a a condus un camion unde se aflau 39 de cadavre, potrivit The Sun, preluat de digi24.ro. Politia crede ca unitatea de tractare - partea din…

- Vehiculul in care au fost gasite 39 de cadavre in comitatul britanic Essex este un camion frigorific, a anuntat miercuri consilierul delegat al Asociatiei Transportului Rutier (Road Haulage Association), Richard...

- Mai e putin si se implineste un an de cand Anca Pop a murit. Cunoscuta cantareata s-a stins din viata dupa ce a ajuns cu masina in Dunare. Marti ar fi fost ziua ei, prilej cu care Tina, sora sa, a publicat ultimul filmulet pe care l-a facut alaturi de artista.

- Valentin Sambiteanu este romanul care a murit in accidentul teribil din Anglia. Barbatul de 35 de ani si-a pierdut viata chiar in ziua in care fetita sa a implinit 12 ani. Valentin nu a mai apucat sa-i spuna La multi ani fetei sale.

- "Inainte sa voteze, sa se gandeasca la implicatiile presupuse de votul lor. Sa voteze in calitate de om si nu om politic. Sa primeze Romania si romanii inainte de interesele electorale. Sa se gandeasca la cei de acasa si la cum se vor uita in ochii lor daca o sa cada Guvernul", a spus Viorica Dancila…

- Ministrul Economiei, Eugen Teodorovici, a declarat la Pitești, ca a semnat, joi, documentele astfel incat la inceputul saptamanii viitoare sa primeasca banii din taxa auto toți cei care nu au primit inca.Intrebat, joi, intr-o conferința de presa cand se termina de restituit toți banii pentru…