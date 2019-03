Stiri pe aceeasi tema

- O cunoscuta cantareața de muzica populara din Banat a fost implicata intr-un grav accident de circulație, in Ungaria. Liliana Savu Badea și soțul ei, Liviu Badea, se deplasau spre Germania. In Ungaria, mașina lor a fost implicata intr-un grav accident, pe autostrada. Soțul cantareței…

- Un sofer de 85 de ani, aflat la volanul unui autoturism Suzuki, a intrat pe M5, in directia Szeged, la Kiskunfelegyhaza, dar la scurt timp a realizat ca a gresit directia si a intors pe autostrada, izbindu-se frontal cu un autoturism Renault condus de un roman, scrie delmagyar.hu. Soția soferului…