Ultimul mare bastion jihadist din Siria, vizat de raiduri aeriene şi tiruri de artilerie. Este implicată şi Rusia Cel putin 53 de combatanti au fost ucisi, de luni, in confruntari armate intre trupe loialiste si jihadisti condusi de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), o organizatie formata de catre fosta aripa siriana a Al-Qaida, care domina Idlebul, dar si teritorii din regiuni invecinate, mai ales Hama.



Aceste violente sunt unele dintre cele mai sangeroase de cand Moscova - aliata regimului lui Bashar al-Assad, si Ankara - sustinatoarea unor grupari rebele, au dezvaluit, in septembrie 2018 un acord cu privire la o "zona demilitarizata", menita sa separe teritoriile insurgente de zone guvernamentale…

Sursa articol si foto: rtv.net

