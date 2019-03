Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 82 de ani, celebra creatoare de moda Zina Dumitrescu este invitata Oanei Turcu astazi, de la 15:45, la emisiunea"Refresh by Oana Turcu", la Antena Stars. Aflata la un azil pentru varstnici, unde primește ingrijirea de care are nevoie, celebra creatoare de moda Zina Dumitrescu i-a povestit…

- Virginia Rogin este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi. In copilarie, cand era intrebata ce iși dorește sa devina, obișnuia sa raspunda ca vrea sa fie calugarița. Lucrurile au luat insa o alta intorsatura pentru ea. In perioada liceului, pasiunea pentru actorie a inceput sa se simta tot…

- Invitat la o emisiune TV, Leonard Miron isi aminteste un episod inedit, scrie spynews.ro. "Eram in vacanta si miguel pune intrebarea aia pe care o urasc de la oricine, mai ales de la el: Ce cadou vrei de ziua ta? Miguel m-a intrebat ce vreau de ziua mea si eu, cam la bascalie, i-am zis asa: Vreau…

- Carmen Șerban a avut un șoc atunci cand a aparut informația ca a murit. Familia și prietenii au sunat-o imediat, iar artista nu ințelege ce a fost in capul celui care a dat o astfel de informație. "Avem și noi familii, dar ai mei s-au obișnuit deja cu mizeriile astea. Pentru click-uri, oamenii sunt…

- Deși este un subiect dureros pe care a evitat sa il dezbata de-alungul anilor, Mirabela Dauer a acceptat, in cele din urma, sa vorbeasca despre fiul sau, in cadrul emisiunii "Refresh by Oana Turcu" de la Antena Stars. "Ti-am zis, nu sunt suparata, ca nu ii obliga nimeni. Nu, deci eu mi-am stert tot…

- Margareta Paslaru, o artista desavarșita pe care gazda emisiunii și-a dorit nespus sa o aiba invitata, vine duminica, 20 ianuarie, de la ora 15,45, la ”Refresh by Oana Turcu”, la Antena Stars.