- ''Jurassic World 3'', ultimul film din trilogia Jurassic World, va fi regizat de Colin Trevorrow, a confirmat vineri producatorul executiv al peliculei, Steven Spielberg, pentru publicatia americana Entertainment Weekly, potrivit Press Association. Trevorrow, care a regizat primul film din…

- De pomana primite de la stat, cu ușurința instrainate in piața. Deținerile Fondului Proprietatea (FP) au fost constant vandute cu discount. Pe drum, o mulțime de caștigatori care au beneficiat de vanzarile sub stres. Ultimul dintre aceștia este omul de afaceri Andrei Nichiforov, activ pe piața imobiliara,…

- Ultimul val de ninsori si viscol, cand judetul nostru a fost pus sub cod portocaliu, a adus dupa el si un val de imbolnaviri de sezon. Saptamana trecuta, la nivelul judetului Prahova, au fost inregistrate 4211 cazuri de infectii acute ale cailor respiratorii superioare si 15 cazuri de gripa si 782 imbolnaviri…

- Comunicat MAI: Politistii au beneficiat de mariri salariale in ultimul an Ministerul de Interne precizeaza ca politistii au beneficiat de mariri salariale în ultimul an si de cresterea unor sporuri. Astfel, cel mai mic salariu net din Politie a crescut de la 1.373 de lei în urma…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit miercuri, pentru 25 aprilie, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- “Un vint de nebunie imi șuiera prin cap”, așa incepe ultimul mesaj publicat de Andrei Gheorghe pe blog, care are titlul “Nu ințeleg”. Jurnalistul in varsta de 56 de ani a fost gasit mort in locuința sa, iar din primele cercetari se pare ca a suferit un stop cardiorespirator. Andrei Gheorghe a murit…

- Regizorul american laureat cu Oscar, Steven Spielberg, va fi distins cu premiul David di Donatello pentru intreaga cariera de Accademia del Cinema Italiano (ACI), la cea de-a 62-a editie a recompenselor cinematografice italiene, ce va avea loc pe 21 martie la Roma, au informat organizatorii citati de…

- Gaz Metan Mediaș – Concordia Chiajna, meci contand pentru etapa a 2-a a play-out-ului Ligii 1, se disputa sambata, 17 martie, incepand cu ora 18.00, și va fi transmis in direct de DigiSport, Telekomsport și Look. Gaz Metan Mediaș – Concordia Chiajna (17 martie, ora 18.00) Doar o victorie au reusit ardelenii…

- Comunitatea amazon-seller.ro promoveaza un nou model de business: vanzarile de produse fizice pe Amazon. In ultimul an aceasta a avut vanzari de peste 2 milioane de USD. Fondat in august 2016 de catre Sergiu Nichitean, site-ul este centrat in jurul newsletter-ului care a strans deja peste 5000 de abonați,…

- „Dupa ce au murit singurii care mai știau face așa ceva, am cam ramas singur prin zona care se mai ocupa cu d-astea”, povestea in 2015 Leon Jora. Acum cateva zile, ne-a parasit și el, luand in mormant tainele clopului cu paun purtat cu mandrie de feciorii bistrițeni...

- Premiera mondiala a noului film science-fiction al lui Steven Spielberg "Ready Player One" de duminica seara, de la festivalul SXSW, a fost oprita de doua ori din cauza dificultatilor tehnice, relateaza The Wrap. Noul film al lui Spielberg rula de o ora si jumatate cand sunetul a inceput…

- Stii ca multe secrete despre subconstientul tau pot fi descoperite de semnele zodiacale? Deci, noi suntem aici sa va spunem un lucru care este dezvaluit de semnele zodiacal in ceea ce priveste cat de fericit veti fi anul viitor. Dar asta nu este o veste buna pentru toate semnele zodiacale, ci doar pentru…

- Rezultatul anual al Universal Robots – venituri ce au depașit în premiera granița de 1 miliard de coroane daneze, atingând astfel un obiectiv stabilit în 2013 – s-a datorat în mare masura performanței impresionante din ultimul trimestru al anului, care a adus…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate luni de Eurostat.

- Al Ain conducea cu 2-0 la pauza, dar trupa lui Reghe a egalat prin golurile ungurului Balasz Dzsudzsak, din minutele 68 si 71. Ultimul sfert de ora a fost insa catastrofal pentru Al Wahda, care a incasat nu mai putin de patru goluri, pierzand astfel la scor de tenis, 2-6. Mai mult, Al Wahda a incheiat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.La termenul anterior, Dan Sova a cerut ca dezbaterile…

- Vremea se va raci considerabil in acest sfarsit de saptamana, anunta Administratia Nationala de Meteorologie, precizand ca temperaturile vor atinge si -20 de grade Celsius in estul Transilvaniei. De asemenea, nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor.Vineri vremea…

- Apple poarta, pentru prima data, discutii cu companiile miniere pentru a cumpara cobalt direct de la ele, in ideea de se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest ingredient-cheie pentru productia de baterii, au declarat surse apropiate discuțiilor, citate de Bloomberg. În ultimul timp…

- Alvaro Stoian, in varsta de 17 ani, s-a nascut in Spania, dar parinții lui sunt romani. El locuiește in Madrid, acolo unde studiaza pianul, instrument cu ajutorul caruia a impresionat și juriul de la Romanii au talent. Alvaro nu vorbește foarte bine limba romana, dat fiind faptul ca nu a trait in țara…

- Euro Construct Trading '98, detinuta de Sorin Vulpescu si Dan Besciu, a intrat in insolventa din cauza datoriilor catre furnizori, ce depasesc peste 371 milioane de lei. Desi compania a avut profit in fiecare an - incheind 2016 cu afaceri de 256,6 milioane lei si un castig net de 15,9 milioane…

- Fortuna Lunca Mureșului, recent caștigatoare a Campionatului Județean de Futsal, a susținut și primul meci amical al iernii pe teren normal. Echipa condusa de Gabriel Cotoara, revelația turului in Liga a IV-a, s-a impus in deplasare cu Progresul Farau, scor 3-1 (1-0), golurile fiind marcate de Zoltan,…

- Clanul interlop Corduneanu de la Iasi si-a creat o imagine de invincibilitate in fata legii dupa ce mai multi membri au fost achitati in instanta, chiar si pentru infractiuni foarte grave. Ultimul caz de acest gen s-a inregistrat acum doua zile, cand unul dintre frati a fost achitat desi fusese condamnat…

- Intr-un moment de neatentie, Vladut a disparut de langa mama sa. Dana Rogoz a scris pe blogul sau cum l-a pierdut pe fiul ei, intr-un loc aglomerat, si a descris clipele de teroare prin care a trecut. ”L-am pierdut pe Vlad timp de cateva minute cand avea vreo 2 ani jumate(...)Vlad era extrem…

- Peste o mie de persoane l-au condus, sambata, pe ultimul drum pe senatorul Verestoy Attila, care a fost inmormantat in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, printre acestia numarandu-se parlamentari ai UDMR, ai partidelor romanesti, precum si invitati din Ungaria.

- Ultimul razboi din interiorul PSD, care s-a soldat cu demisia premierului Mihai Tudose i-a intarit poziția lui Liviu Dragnea in interiorul partidului. Inaintea Comitetului Executiv, in tabara lui Mihai Tudose au jucat o serie de lideri importanți ai PSD, iar acum aceștia au intrat pe lista neagra…

- Conflictul taximetristilor cu soferii Uber s-a transformat in razboi de strada. La Timisoara, dar si in Capitala, acestia au ajuns sa-si faca dreptate singuri. Ultimul episod violent s-a consumat la Timisoara, la sfarsitul saptamanii trecute.

- ”Baieții in ghete” au invins divizionara C Național Sebiș in cel de-al treilea joc de verificare al iernii. ASU Politehnica s-a impus cu 2-0 prin golurile lui Krausz și Mera pe terenul din cartierul timișorean Plopi. Jocul de azi a reprezentat totodata și ultima testare pentru jucatorii sosiți in probe.…

- CS U Craiova a pierdut ultimul amical al stagiului de pregatire din Turcia, scor 0-2, impotriva lui Ludogoreț. Prima repriza a fost una dominata de CS U Craiova, care au ratat marile ocazii prin Gustavo, Baluța și Mateiu. Bulgarii au replicat doar prin lovitura libera executata magistral de Keșeru,…

- Timisul a scapat momentan de aparitia cazurilor de gripa. In Romania au fost inregistrate, in acest sezon, 12 cazuri existente, dar și trei decese. Ultimul a fost al unei femei de 40 de ani din Botoșani.

- DUREROASA DESPARTIRE…Profesorul Constantin Ciulei, unul dintre principalii promotori ai sportului vasluian, a fost condus pe ultimul drum duminica, 21 ianuarie, de familie, prieteni, fosti colaboratori si elevi. Timp de doua zile, trupul neinsufletit al iubitului cadru didactic, care a antrenat cu pasiune…

- Cel putin cinci persoane au murit dupa ce un tren de marfa a deraiat joi intr-o suburbie a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, anunta autoritatile locale. Ultimul vagon al unui tren de marfa a deraiat si a intrat intr-o casa, &i...

- Doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, primul loc fiind ocupat de utilizatorii din Marea Britanie, in randul carora 86% au facut achizitii online anul...

- Louie este un caine in varsta de 12 ani care iși ingrijorase stapanii atunci cand disparuse de acasa de dimineața și nu se mai intorsese pana seara. Cand a aparut intr-un final… Citește și: Ultimul cadou primit de o batrana de la soțul ei rapus de cancer. Louie a fost declarat eroul zilei de catre…

- Autoritatile libaneze au interzis difuzarea a doua filme, intre care "The Post", cel mai recent lungmetraj regizat de cineastul american Steven Spielberg, in acord cu boicotul decretat de Beirut pentru orice produs ce are legatura cu Israelul, a anuntat luni un reprezentant al fortelor de securitate,…

- Touch Me Not, filmul de debut al regizoarei Adina Pintilie, a fost selectionat pentru cea de-a 68-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin (15-25 februarie), marcand astfel o premiera: este prima regizoare de film din Romania care participa in competitia oficiala a festivalului.

- O sursa implicata in lansarea internationala a filmului a afirmat ca pelicula, in care joaca Meryl Streep si Tom Hanks, a fost prezentata comisiei de cenzura libaneze, care l-a respins, citand "un boicot israelian"

- Alexandra Dulgheru (28 de ani, 190 WTA) s-a oprit in ultimul tur al calificarilor de la Australian Open, iar romania rateaza șansa de a avea 7 jucatoare pe tabloul principal. Dulgheru a fost invinsa in aceasta dimineața de chinezoaica Zhu Lin (23 de ani, 115 WTA), scor 4-6, 4-6, la capatul unui meci…

- Costume populare din toate regiunile tarii, vechi de un secol, dar si altele noi, au fost prezentate, vineri seara, la „Casa cu lei”, din Bistrita, intr-o expozitie organizata de mesterul popular Virginia Linul, care marcheaza implinirea celor 100 de ani de la Marea Unire.

- ”Cupa Vrancei Stan Gheorghiu” la minifotbal a ajuns la etapa a patra, ale carei jocuri se vor disputa sambata, 13 ianuarie. In grupa A, de la ora 14,00, Grafit Decor va intalni Tractorul Nanești iar de la ora 15,15, se vor intalni Atletico Textila și Progresul.…

- Un barbat de 31 de ani, din comuna Capreni, a fost gasit spanzurat de un copac din spatele casei in care locuia cu frații și mama sa. Descoperirea șocanta a fost facuta luni seara, dupa ce femeia care i-a dat viața le-a cerut ajutorul polițiștilor, intrucat Dan Ciurea nu mai raspundea la…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare a dobanzii cheie din ultimii aproape zece ani, dupa ce inflatia a revenit, iar economia inregistreaza unul din cele mai rapide ritmuri de crestere din Europa, transmite Bloomberg. Desi opt dintre cei 13 economisti care au participat la…

- Dubla caștigatoare de Australian Open, in 2012 și 2013, Victoria Azarenka a anunțat ca nu va participa la aceasta ediție a turneului de la Melbourne, care va incepe pe 15 ianuarie. Bielorusa are in continuare probleme de familie, luptandu-se cu fostul soț pentru custodia copilului. Din aceasta cauza,…

- Televiziunea HBO a confirmat, joi, ca ultimul sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, care va avea sase episoade, va fi lansat in anul 2019, scrie Reuters, potrivit news.ro.HBO nu a precizat, insa, luna in care va avea premiera noul sezon. Vezi și: Sforaitul, pericol…

- "Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pana in primavara prezidentiabilul, sa il aparam cu dintii pentru ca va fi atacat de statul paralel. Colegii din tara vor sa-l vada pe cel care se va lupta cu Iohannis" a spus secretarul general adjunct al PSD. Ultimul congres PSD a avut…

- Cinci ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. ce a ramas in urma lui Se implinesc cinci ani de la disparitia celui mai prolific regizor roman, Sergiu Nicolaescu, care a incetat din viata pe data de 3 ianuarie, la varsta de 82 de ani, la Spitalul Elias din Capitala, iar imediat dupa decesul acestuia…

- Cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1 este tratat in locuința familiei sale din Elveția, sunt singurele informatii date publicitatii. Cu toate acestea, fanii campionului insista sa știe detalii iar faptul ca informațiile nu sunt publice sporesc apetitul pentru ele. Ultimul anunț oficial…