- Un pompier a murit si alte cinci persoane au fost ranite în urma unui incendiu produs pe platouri la filmarile pentru cel mai nou lungmetraj în care joaca Bruce Willis si Edward Norton, "Motherless Brooklyn", potrivit tmz.com.

- Rabdarea fanilor "Game Of Thrones" va fi rasplatita in momentul lansarii sezonului cu numarul opt. Potrivit Digital Spy, HBO a facut o investitie uriasa pentru a producerea noilor episoade din serialul fenomen.

- Un incendiu de amploare a izbucnit in seara zilei de duminica, 11 martie, in Ramnicu Valcea, la confluenta raurilor Olanesti si Olt. A ars vegetatia pe 5.000 de metri patrati, in mica delta formata in oras.

- Un barbat din judetul Constanta a fost condamnat la doi ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa si la alte sase luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de distrugere din culpa. Instanta a contopit cele doua pedepse si a dispus, in final, ca inculpatul sa execute…

- RAI Sport susține ca decesul capitanului Fiorentinei nu ar fi consecința unui stop cardiac. "Dupa poziția in care a fost gasit corpul fara viața, moartea ar fi putut fi cauzata de o problema la creier". Stop-cardiorespirator in somn la doar 31 de ani? Conform specialiștilor in medicina, un astfel de…

- Noaptea trecuta a fost una fatidica pentru doi barbați de 34 și 39 de ani: trupurile acestora au fost gaite carbonizate dupa ce o casa din localitatea Ciocârlia a luat foc! Echipele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cele doua victime, locuința fiind…

- Incendiu violent, joi noapte, la o locuinta dintr-o localitate constanteana. Doua persoane si-au pierdut viata in incendiu, fiind gasite carbonizate sub peretii casei care s-au prabusit.

- Un tragic eveniment a avut loc putin inainte de miezul noptii, la Ciocarlia de Jos, judetul Constanta.Acolo, din cauze necunoscute, o casa a luat foc, si o persoana a fost gasita carbonizata, si o alta este data disparuta banuindu se ca ar fi prinsa sub peretii imobilului, care partial s a prabusit.La…

- Scandalurile se țin scai de Kremlin și, mai ales, de Vladimir Putin, acuzat de ambiții de expansiune și implicare ilegitima in alegerile altor state. Ultimul act al acestor dezvaluiri care au in prim-plan administrația rusa aduc in vedere rolul spionajului rus in cele mai importante evenimente electorale…

- TRAGEDIU O femeie de 80 de ani, Maria Putanu, din satul Armasoaia, comuna Pungesti, si-a pierdut viata intr-un incendiu devastator, care i-a cuprins in seara de 28 februarie, casa. Focul i-a mistuit batranei casa si i-a luat viata. Batrana locuia singura, dar de ceva vreme mai statea cu ea inca o femeie…

- Zi de foc pentru pompierii prahoveni. Acestia au intervenit in mai multe puncte din judet. Ultimul dintre ele s-a petrecut cu putin timp inainte la Busteni. Mai precis in cartierul Poiana Tapului. Cosul de fum al unei locuinte a luat foc. La sosirea pompierilor, in dormitorul casei a…

- Un barbat în vârsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit în urma unui incendiu izbucnit, în noaptea de miercuri spre joi, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului

- Incendiu puternic la o pensiune din statiunea Busteni! Mai multi turisti au fost evacuati, dupa ce imobilul a fost cuprins de flacari, informeaza Agerpres.Șapte adulti si trei copii au fost evacuați de...

- Un barbat în vâsta de 88 de ani a decedat, în noaptea de marți spre miercuri, în urma unui incendiu puternic izbucnit la locuința sa din localitatea Babuța, comuna Dragomirești, județul Vaslui.

- Filmarile la cel de-al doilea sezon al show-ului "The Wall" sunt in plina desfasurare! Cu aceasta ocazie, Valentin Butnaru a marcat o premiera. Mai precis, a fost pentru prima data cand Vali si-a sarbatorit ziua de nastere pe pamant polonez!

- Revoluția fiscala a PSD pare sa nu aiba sfarșit in ceea ce privește efectele negative! Antreprenorii debutanti (SRL-D) spun ca sunt nevoiti sa scada salariile angajatilor din cauza "Revolutiei fiscale".Trecerea contributiilor sociale de angajator la angajat propusa prin "Revolutia fiscala"…

- Implicat in tot soiul de proiecte, Gabriel Coveșanu este mereu pe drumuri, așa ca nu are prea mult timp pentru familie. Conștient de faptul ca cei doi baieți au nevoie mare de el, prezentatorul TV ii cere partenerei sale sa-i aduca la studio. Soția lui Cove se conformeaza imediat și, pe langa fiul pe…

- Și-a petrecut ziua de naștere in compania celor dragi, facand ce-i place cel mai mult! Vlad Gherman, indragitul actor care il interpreteaza pe Ioan in serialul “Fructul oprit”, difuzat miercurea la Antena 1, nu a stat departe de platourile de filmare nici macar de aniversarea lui, fiind sarbatorit cum…

- Saptamana trecuta, Grig Chiroiu, alias Pupaza din serialul ”Trazniții” de la Prima TV, și-a sarbatorit ziua de naștere, ocazie cu care ne-a facut cunoștința și cu familia sa. A fost sarbatorit pe platourile de filmare Cei 48 de ani i-a sarbatorit in sanul familiei sale, dar și alaturi de colegii de…

- A lipsit mulți ani din industria cinematografica, insa are de gand sa remedieze acest lucru! S-a luptat cu dependența de droguri și alcool, a scapat de multe kilograme și pare pregatita sa preia fraiele vieții ei artistice. Amanda, in anii de glorie versus in anii de dizgrație (2013-2017) In anii adolescenței,…

- Tudor Roșu, care la 13 ani are deja o cariera impresionata in actorie, poate spune ca lucrurile care pareau un vis pentru el in urma cu șapte ani, au devenit astazi realitate. La inceput, Tudor...

- Intr-un nou studiu al cercetatorilor de la Universitatea Kansas, cercetatorii au ilustrat o imagine a felului in care o zecime din suprafata Pamantului a fost acoperita de incendii violente acum aproximativ 12.800 de ani.

- Alina Pușcaș și Tudor Roșu s-au reintalnit dupa șapte ani pe platourile de filmare de la ”Fructul oprit”. Baiatul, care la 13 ani are deja o cariera impresionata in actorie, poate spune ca lucrurile care pareau un vis pentru el in urma cu șapte ani, au devenit astazi realitate. La inceput, Tudor Roșu…

- Un garaj și o anexa din Valea Vinului au luat foc azi noapte. De asemenea, flacarile au pus stapanire și pe acoperișul unei case aflate in vecinatate. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri. Aceștia s-au luptat cateva ore cu flacarile. Din fericire nimeni nu a fost ranit. Din primele…

- Cel puțin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, astazi, brigada de pompieri, informeaza site-ul...

- Serialul "MAMA (Anne)", difuzat pe Antena 1 si pe platforma AntenaPlay, a devenit un adevarat fenomen. Un subiect sensibil, atat de des intalnit in zilele noastre, insa, de multe ori abordat prea usor in societate.

- Se cunosc de mai bine de zece ani, iar in acest timp, cele doua au ajuns sa aiba o legatura speciala. Pe platourile de filmare de la “Fructul Oprit”, serialul produs și regizat de Ruxandra Ion, Doinița Oancea folosește un apelativ inedit atunci cand vorbește despre Carmen Tanase.

- Ultimul drum pentru Alexandra, tanara ucisa intr-un coafor din Titu, de Florin Oprea, iubitul ei. Sute de oameni au insoțit cortegiul funerar, șocați de sfarșitul violent al fetei. Alexandra a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit, arma rupandu-se in trupul victimei. Medicii nu au putut face…

- Aproape 40 de oameni au murit și 70 au fost raniți in cel mai grav puternic produs intr-un spital din Coreea de Sud, in ultimul deceniu. Majoritatea victimelor sunt persoane in varsta. Deocamdata nu se știu cauzele izbucnirii flacarilor

- Cel putin 37 de persoane au murit si alte 70 au ramas cu rani in urma unui incendiu intr-un spital din Coreea de Sud. Opt persoane dintre cele 70 ranite se afla in stare critica, transmite Reuters.

- Doua persoane in virsta de 62 de ani au avut de suferit dupa ce un incendiu a luat amploare in locuința acestora, noteaza NOI.md. Cazul a avut loc ieri seara in orașul Anenii Noi, pompierii fiind solicitați in jurul orei 21.00. Ajunși, salvatorii au stabilit ca o casa de locuit este cuprinsa de flacari,…

- Doua persoane in virsta de 62 de ani au avut de suferit dupa ce un incendiu a luat amploare in locuința acestora, noteaza NOI.md. Cazul a avut loc ieri seara in orașul Anenii Noi, pompierii fiind solicitați in jurul ore 21. Ajunși salvatorii au stabilit ca o casa de locuit este cuprinsa de flacari,…

- Shaun Murphy, un britanic in varsta de 38 de ani, era in mașina cu prietena lui, cand a fost abordat de un barbat care i-a cerut droguri. Cum nu a primit ceea ce voia, strainul a inceput sa țipe, a scos un cutit, a bagat mana pe fereastra autoturismului si l-a injunghiat pe Shaun direct in inima.…

- Au fost clipe de coșmar, ieri, in comuna Hurezani. Cinci barbați au fost raniți și opt mașini au fost distruse, dupa o explozie urmata de incendiu la o teava de gaze a OMV Petrom. Cateva ore, pompierii au infruntat flacarile inalte de cațiva metri, care amenințau sa se extinda. ”Cinci…

- Incendiu teribil la sediul Transgaz, din comuna Hurezani, judetul Gorj, dupa ce o conducta Petron s-a spart. Flacarile a izbucnit dupa ce o conducta ce apartine Petron s-a spart, iar focul a cuprins...

- Incendiu puternic la garajul societatii de transport public din Tulcea, Romania. 15 din cele 24 de autobuze au ars. Peste 80 de pompieri cu autospeciale au luptat timp de cinci ore cu focul. Acum, autoritațile locale cauta soluții pentru asigurarea capacitatii de transport in oras.

- Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, lt.col. Stefan Stoian, focul a izbucnit, din primele verificari, de la un scurtcircuit electric. In incendiu arzand deseuri de carton, cabluri electrice, precum si peretii falsi…

- Detașamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la SC TRANSPORT PUBLIC SA TULCEA. Se intervine cu opt autospeciale de stingere cu apa, un SMURD, 80 de...

- A primit 7 nominalizari la Oscar și este fericitul caștigator al unei statuete aurii, cunoscut pentru jocul sau actoricesc și numeroasele filme epice in care a aparut. In varsta de 68 de ani, actorul american Jeff Bridges, cunoscut pentru peliculele „The Big Lebowski”, „Tron: Legacy” sau „Iron Man”…

- Doua minore in varsta de 13 și 15 ani au decedat intr-un incendiu izbucnit intr-o casa de locuit din localitatea Nihoreni, raionul Rișcani. Tragedia s-a intamplat in aceasta dimineata.

- Noua adulti si un copil au ramas fara locuinte in urma unui incendiu devastator ce a avut loc in aceasta seara la Curtea de Arges. Cele 10 persoane, membre a 6 familii, locuiau intr-o baraca de 120 de metri patrati.

- Cel puțin 15 persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara la ultimul etaj al unei cladiri de birouri din Mumbai, India."Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S.

- A fost incendiu de proportii la Herghelia din Mangalia. 160 de tone de furaje s-au facut scrum dupa ce fanarul s-a aprins si s-a transformat, in cateva clipe, intr-un munte de foc. Din fericir...

- Un incendiu devastator a izbucnit, joi seara, la ultimul etaj al unei cladiri de birouri, potrivit AFP. In urma incendiului, cel puțin 15 persoane au murit, iar mai multe au fost ranite. "Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S. Jaykumar, comisar de politie…

- Incendiu devastator la o microferma din Vrancea, noaptea trecuta. Peste 100 de animale au fost ucise de flacarile care au curpins adapostului de animale.Incendiu devastator la o microferma din Vrancea, noaptea trecuta.

- Iubire chiar dincolo de moarte. Cei doi tineri din Bihor care au murit inainte de Craciun intr-un incendiu devastator au fost inmormantati impreuna, sicriile lor fiind puse in aceeasi groapa.