Stiri pe aceeasi tema

- UE isi epuizeaza, incepand de vineri, 10 mai, resursele pe care planeta poate sa i le ofere pentru anul 2019, avertizeaza World Wide Fund for Nature (WWF), care a dezvaluit ca aceasta "zi a depasirii" cade in fiecare an tot mai devreme. "Începând de vineri, europenii vor trăi…

- Sambata, 11 aprilie, intra in vigoare noile reguli privind iesirea la pensie a femeilor, dupa ce Legea nr. 93/2019, a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 354. Conform actului normativ citat, femeile vor putea opta sa lucreze pana la 65 de ani, cu continuarea contractului…

- Un tanar din Kentucky, SUA, a așteptat sa implineasca 18 ani pentru a o cere in casatorie pe mama celui mai bun prieten al sau, o femeie in varsta de 39 de ani. Cu toate ca diferența de varsta dintre...

- Doar jumatate dintre locuitorii unora dintre tarile cu cea mai mare bogatie de specii salbatice de pe Pamant sunt ''foarte convinsi'' ca natura sufera un declin, sugereaza rezultatele unui sondaj citat vineri de Press Association, potrivit Agerpres. Organizatia internationala non-guvernamentala…

- Ca in fiecare an, municipiul Deva participa, sambata, 30 martie 2019, la cel mai mare eveniment de mediu din istorie, alaturandu-se astfel oraselor din toata lumea care sting lumina timp de 60 de minute pentru a atrage atentia asupra impactului negativ pe care il are asupra planetei consumul exagerat…

- Asociatiile de infrastructura si de mediu sustin ca un proiect de ordonanta de urgenta pe care l-a initiat Ministerul Transporturilor - sub pretextul ca ar incerca sa accelereze constructia de autostrazi - risca sa distruga arii naturale protejate si chiar sa lase Romania fara bani europeni pentru drumuri.…

- Siti Aisyah, originara din Indonezia, era acuzata, alaturi de vietnameza Doan Thi Huong, de uciderea lui Kim Jong Nam, pe care l-a stropit pe fata cu un agent neurotoxic considerat o arma de distrugere in masa, pe aeroportul capitalei malaeziene in februarie 2017. 'Siti Aisyah este libera', a declarat…

- Pentru Licitația Regina Maria primim in consignație arta plastica reprezentand-o pe Regina Maria, dar și acuarele semnate de catre aceasta, sculpturi, medalistica, obiecte cu monograma, afișe de propaganda, corespondența cu apropiații Casei Regale, fotografii reprezentand-o pe Regina sau carți cu…