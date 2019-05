Stiri pe aceeasi tema

- HBO a stabilit un nou record de audiența. Ultimul episod din ”Game of Thrones” a fost vazut de 19,3 milioane de fani numai in SUA, potrivit AFP. Recordul anterior al HBO are legatura tot cu fenomenalul serial. Penultimul episod al celui de-al optulea sezon a fost vizionat, saptamana trecuta, de 18,4…

- Episodul trei din ultimul sezon din "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" a devenit cel mai comentat al serialului pe Twitter, cu 7,8 milioane de mesaje, un record absolut, potrivit BFM TV, informeaza News.ro.Citeste si: ALERTA Silvio Berlusconi a ajuns de urgența la spital Scenaristii…

- Al optulea si ultimul sezon al productiei HBO „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones“ va fi lansat duminica seara, in Statele Unite, dupa cea mai indelungata pauza din serial, 1 an si 9 luni.

- Documentarul ‘Game of Thrones: The Last Watch’ va prezenta din interior filmarile realizate in sezonul final al popularului serial si va fi difuzat, in exclusivitate de HBO, la 26 mai, relateaza EFE. Regizoarea britanica Jeanie Finley s-a implicat in filmarile realizate timp de peste un an ale celui…

- Scriitorul american George R. R. Martin, autorul seriei literare "A Song of Ice and Fire", care sta la baza serialului "Game of Thrones", a dezvaluit ca nu cunoaste modul in care se va incheia aceasta productie de televiziune realizata de postul HBO

- Primul episod al serialului "Vlad", difuzat luni seara de Pro TV, a fost lider de audienta pe toate segmentele de public, scrie news.ro.Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, VLAD a inregistrat 9.7 puncte de rating si 24.0% share, fata de postul de televiziune…