- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marti la Casa Alba pe printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului saudit, relateaza Reuters. Cei doi au discutat in Biroul Oval despre acordul bilateral incheiat anul trecut la Riad privind investitii de 200 de miliarde de dolari ale Arabiei…

- Viscolul, poleiul si ninsorile au a inchis astazi școlile din Hodac și Ibanești, judetul Mures, dupa ce directoarele celor doua unitati de invatamant au solicitat suspendarea cursurilor pentru o...

- Cea mai fericita tara din lume este Finlanda, se arata in Raportul Mondial al Fericirii 2018, realizat de un program mondial al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Tot in acest clasament, se arata ca americanii sunt mai putin multumiti fata de anul trecut, informeaza Reuters.

- Vreme la extreme în țara noastra! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca vremea în țara, precum și în Capitala, va fi calda în urmatoarele zile, cu temperaturi între 18 și 20 de grade Celsius. Însa, mare atenție, de duminica se preconizeaza o racire…

- Comisia Europeana planuieste sa ceara tarilor extracomunitare sa accepte repatrierea azilantilor respinsi, iar statele care refuza ar putea sa fie vizate de limitari privind vizele de calatorie in Uniunea Europeana, relateaza cotidianul Die Welt, potrivit agentiei de stiri Reuters, scrie Mediafax.Legislatia…

- Grupul austriac OMV intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% in urmatorii opt ani, cu ajutorul preluarilor internationale, extinderii activitatilor de rafinare si prin noi reduceri ale cheltuielilor, transmite Reuters. OMV vrea sa obtina un profit inainte de dobanzi si taxe, excluzand…

- Intreprinderile din Marea Britanie si Uniunea Europeana vor suporta costuri suplimentare anuale estimate la aproximativ 65 de miliarde de euro, in cazul in care nu se va ajunge la un acord de liber-schimb dupa Brexit, iar sectorul financiar britanic va fi cel mai afectat, releva un studiu publicat luni.…

- Saptamana va fi dominata de temperaturi ridicate, cu 10 grade peste normalul perioadei. Nu vor lipsi ploile, care isi vor face simtita prezenta in majoritatea regiunilor tarii. Abia in a doua jumatate a saptamanii, vremea va intra intr-un proces de racire, arata specialistii.

- Alți 18 oameni au murit in Papua Noua Guinee, dupa un nou cutremur. Cel puțin 18 oameni și-au pierdut viața in urma unui cutremur cu magnitudinea 6.7, care s-a produs la primele ore ale zilei de miercuri in regiunea montana Southern Hihghlands din Papua Noua guinee, cifra amplificand bilanțul deceselor…

- Cel puțin 25 de persoane au murit marți dupa ce autobuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier in Bhavnagar, India. Autobuzul transporta mai multe persoanela o nunta, iar la un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului și a cazut in rau de la inalțimea de…

- Geanta Himalaya Birking din 2014 este realizata din piele de crocodil si impodobita cu detalii din aur alb de 18 carate si diamante. Gentile de mana s-au facut cunoscute dupa ce, in timpul sarcinii cu Caroline (1956), Grace de Monacco a purtat o geanta speciala creata de casa Hermes. Se spune…

- In urma cu 100 de ani virusul gripei spaniole a infectat aproximativ o treime din populatia planetei. Amploarea pandemiei si gravitatea infectiei devin evidente daca ne gandim ca doar in Statele Unite, in luna octombrie a anului 1918, s-au inregistrat 195.000 de decese din cauza gripei. Aceasta gripa…

- Compania japoneza de automobile, Honda Motor Co intentioneaza sa isi dubleze cota de piata in India in urmatorii ani, datorita faptului ca a inceput sa iti sporeasca prezenta pe cea de-a cincea cea mai mare piata de automobile din lume, a declarat seful unitatii de vanzari locale pentru Reuters.…

- In timp ce Europa este cuprinsa de un val de ger, Australia se confrunta cu ploi torentiale. Zeci de case si masini din orasul Townsville au fost inundate in ultimele 24 de ore, din cauza ploilor torentiale, informeaza abc.net.

- Criza severa de precipitatii care face orasul Cape Town sa se indrepte spre „Ziua Zero", cand va ramane fara apa, este un apel de desteptare pentru alte orase vulnerabile, a declarat Mark Watts, director executiv al aliantei C40 pentru combaterea schimbarii climatice. „Aproape fiecare membru al C40…

- Furtunile, inundatiile si alte fenomene climatice extreme lovesc orasele mult mai dur decat au anticipat oamenii de stiinta, a declarat seful unei retele de orase care promoveaza strategii pentru combaterea schimbarii climatice, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Meteorologii au actualizat in aceasta dimineata avertizarile cod galben si cod portocaliu de vreme rea. Potrivit ANM, se mentin doua dintre avertizarile emise zilele trecute si se emite o alta avertizare noua. Astfel, pana pe 01 martie, ora 10.00 este afectata toata tara de un val de frig care va cuprinde…

- Vremea este foarte inselatoare, iar situatia este din ce in ce mai grava in majoritatea tarii. Nu doar ca exista risc de avalansa, de accidentare si chiar pericol de moarte la temperaturi foarte scazute, dar exista si posibilitatea sa ramai blocat in localitatea ta si sa nu dispui de surse.

- Dinamo a ratat șansa de a fi prezenta in play-off, fiind invinsa sambata seara de Astra, scor 0-2. "Cainii" au jucat pe un teren foarte prost la Giurgiu, iar pe toata durata meciului a nins abundent. ...

- Avertizarile meteorologilor s-au adeverit. Vremea severa afecteaza 14 judete din Moldova, Transilvania si Muntenia. Pe A1, din cauza ploii abundente, a fost cat pe ce sa aiba loc o tragedie in aceasta dimineata. Un TIR a derapat chiar in fata unei cisterne.

- Cape Town, 14 feb /Agerpres/ - Cu exceptia situatiei in care se petrece un miracol, orasul Cape Town, o emblematica atractie turistica internationala si al doilea centru economic ca marime din Africa de Sud, va ramane fara apa potabila si pentru uz menajer in doar cateva saptamani, informeaza Reuters.…

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters.Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic Glasgow, dupa…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, care va sosi joi in Coreea de Sud, inaintea ceremonie de deschidere a jocurilor, nu a exclus miercuri posibilitatea unui dialog direct. Aflat la Tokyo, el a anuntat insa "cea mai dura si agresiva runda de sanctiuni impotriva Coreei de Nord", informeaza Reuters.Agentia…

- Mike Pence afirma ca SUA incearca sa gaseasca o solutie pasnica la problema nord-coreeana. Acesta a afirmat, in cadrul unui discurs sustinut la baza aeriana japoneza Yokota, ca Statele Unite au aceeasi pozitie precum Coreea de Nord. Pence, care a ajuns in Japonia marti pentru a se intalni…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, transmite Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, faţă…

- Vremea se schimba radical de vineri seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificari ale vantului si precipitatii sub forma de ninsoare si de ploaie, valabila pana duminica seara, la nivelul intregii tari.

- O echipa de cercetatori din Japonia si Australia a dezvoltat un test de sange care detecteaza proteina toxica amiloid beta, considerata cauza declansarii bolii Alzheimer, informeaza Reuters joi. Studiul realizat in colaborare a fost publicat miercuri in revista stiintifica Nature si sustine…

- Uber ar putea sa se retraga din anumite piete internationale, inclusiv 15 orase africane, deoarece Rajeev Misra, directorul SoftBank crede ca are o sansa mai mare de succes si profitabilitate daca se concentreaza doar pe pietele de baza, relateaza Quartz. Gigantul tehnic japonez, SoftBank…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters.In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- VREMEA 27 ianuarie in București. Cerul este in mare parte senin și vom avea un weekend placut in Capitala. Temperaturile se mențin scazute dimineața și noaptea, insa la amiaza, gradele vor crește in termometre mai mult decat normalul perioadei.

- Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) se intruneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat duminica ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Pe 23 noiembrie 2017, in India, un tren care trebuia sa ajunga la Maharashtra a mers 160 km intr-o direcție greșita și a ajuns in schimb la Mathura: calatorii și conductorul trenului au realizat cu ceva intarziere ca peisajul și haltele obișnuite erau diferite și s-au felicitat unii pe alții ca locomotiva…

- Conform NASA, 2017 a fost al doilea cel mai calduros an, cu o crestere de 0,90 de grade Celsius fata de ani din perioada 1951-1980. Insa National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA), din SUA, sustine ca 2017 a fost al treilea cel mai calduros...

- Ultimii trei ani au fost cei mai caldurosi din istoria masuratorilor meteo, a anuntat Organizatia Meteorologica Mondiala (WMO), un organism specializat al ONU. In 2017, temperatura medie globala a fost cu 1,1 grade Celsius peste nivelul inregistrat inainte de Revolutia Industriala. Recordul de temperatura…

- Organizația Mondiala de Meteorologie a anunțat, joi ca ultimii trei ani sunt cei mai calzi inregistrați vreodata și ritmul incalzirii globale constatat in aceasta perioada este „excepțional”. ”Este confirmat ca anii 2015, 2016 și 2017, care se inscriu clar in tendinta de incalzire pe termen lung…

- Astrofizicianul Mayank Vahia si colegii sai din cadrul Institutului Cercetarilor Fundamentale Tata din India au descoperit o pictura veche de 5.000 de ani ce pare a fi prima consemnare a aparitiei unei supernove.

- O echipa de oameni de stiinta a descoperit in rocile sedimentare din zona Stramtorii Bass ce separa Tasmania de sudul Australiei ramasitele fosilizate ale unui dinozaur ierbivor cu doua picioare, de greutatea unui curcan, relateaza Reuters. Paleontologii au anuntat joi ca scheletul partial…

- India si-a lansat vineri cel de-al 100-lea satelit in spatiu, in conditiile in care premierul Narendra Modi doreste ca tara sa sa devina un furnizor de servicii spatiale low-cost, transmite Reuters. Vineri au fost lansate 31 de sateliti in spatiu.

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- Cum va fi vremea in 2018 și ce ne așteapta din punct de vedere meteorologic? Dupa ce am inceput anul 2018 cu temperaturi de primavara, iata ca vremea ne va da și ceva batai de cap. Caci, vorba aceea, iarna nu-i ca vara! Mai exact, Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Daca zapada cazuta in Florida pentru prima data dupa aproape 30 de ani i-a incantat pe americani, consecintele temperaturilor glaciare inregistrate in alte parti din Statele Unite si Canada ne sterg zambetul de pe buze, relateaza vineri L'Express.Trei rechini au fost gasiti morti si inghetati…

- In mai multe țari din Europa, rafalele violente au avut miercuri consecințe devastatoare. Condițiile dure au dus la moartea unei persoane, au produs deraierea unui tren, au perturbat traficul aerian și au lasat mii de locuințe in intuneric, potrivit Reuters și AFP.

- Sorana Cirstea, eliminata la Brisbane in turul secund. Romanca a fost invinsa in optimile competitiei de categorie Premier din Australia de catre Anastasija Sevastova. Letona, aflata pe locul 16 WTA si cap de serie numarul 7, a trecut cu un categoric 6-2, 6-1, dupa 58 de minute de joc, de romanca situata…

- India va depasi anul viitor Marea Britanie si Franta, din punct de vedere al economiei, estimeaza Institutul britanic pentru Economie si Cercetare in Domeniul Afacerilor (CEBR), potrivit Reuters.