Ultimii sași din Transilvania, reportaj BBC despre cei care încearcă să reînvie tradițiile locale Sașii au ajuns pentru prima data in Transilvania in secolul al XII-lea, dar in ultimele decenii comunitatea a disparut din regiune. Așa iși incepe redactorul BBC Stephen McGrath reportajul pe care l-a scris despre aceasta regiune și despre cei care incearca sa reinvie tradițiile sasești. Reportajul ”Ultimii sași din Transilvania” prezinta viața din mai multe sate sasești și poveștile unor familii care fie s-au incapațanat sa ramana aici in ciuda regimului comunist și mai apoi a libertații de mișcare, fie s-au intors pentru a-și descoperi radacinile și a ajuta la renașterea acestor locuri. Reportajul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Monica Niculescu (103 WTA), s-a retras de pe teren la scorul de 1-6, 6-3, 4-1 pentru spaniola Lara Arruabarrena (177 WTA), in turul I al turneului WTA International de la Nanchang. Arruabarrena va evolua in mansa urmatoare cu Viktorija Golubic din Elvetia, locul 76 WTA. Dupa aceste rezultate, Romania…

- Un eveniment cu totul special va avea loc in aceasta toamna in Romania. Osemintele Reginei Mama Elena vor fi aduse din Elvetia in tara. La aceasta data, Familia regala inca negociaza cu autoritațile din Elveția pentru a repatria osemintele Reginei. Ulterior, acestea vor fi depuse la Curtea de Arges,…

- Cele trei tone de cocaina (din care autoritațile romanești au reușit sa opreasca doar puțin peste o tona) care au intrat in țara in luna martie 2019 nu sunt nici primele și nici ultimele dorguri de mare risc ce intra in Romania in cantitați atat de mari. Conform informațiilor pe care…

- Bunicul Luizei Melencu a fost invitat in cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu, la Romania TV, din aceasta seara. Barbatul a facut noi precizari cu privire la nepoata sa și susține ca in aceasta seara contul de Facebook al tinerei a fost blocat. Mai mult, un jurnalist i-ar fi pus doua inregistrari…

- Chiar daca a demonstrat clar ca e un presedinte de paie, fara niciun folos pentru Romania, Iohannis are sanse reale sa castige un al doilea mandat.DANCILA IROSESTE AIUREA FORTA UNUI PARTID DE TALIE(PSD) pentru a candida, stiind ca n-are nicio sansa.Daca ar ajunge in turul doi, situatie fff putin probabila,…

- Zeci de sportivi din toata lumea se vor intrece pe campul de la Spataru in cadrul a doua evenimente sportive de mare anvergura: Cupa Mondiala de Rachetomodele și Campionatul European de Rachetomodele. Cele doua evenimente sunt organizate de Federația Romana de Modelism in parteneriat cu Ministerul Tineretului…

- Samfest Jazz International revine cu a XI-a ediție ce va avea loc intre 21 și 23 iunie 2019, in Satu Mare. Locația este tot aceeași ca la ultimele doua ediții, Pasajul Ștefan Ruha, langa Turnul Pompierilor. Line-up-ul din acest an este cel puțin la fel de divers ca in anii trecuți, artiști din Norvegia,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a solicitat, duminica, venirea elicopterului SMURD de la Targu Mures, in statiunea Paltinis, pentru a prelua un biciclist care a cazut si este in stop cardio-respirator, conform Agerpres.Citește și: Demisie BOMBA din PRO Romania - Femeia…