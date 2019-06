Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Italia au demolat vineri podul Morandi din Genova, la aproape un an dupa ce o parte a acestui viaduct s-a prabușit. In urma tragediei, 43 de persoane, printre care și doi romani, au murit. Mii de oameni au fost evacuați din zona, inainte ca pirotehniștii sa instaleze explozibilul folosit…

- O portiune a podul Morandi din orasul italian Genova, care s-a prabusit partial in luna august a anului trecut, a fost demolat. Drept masura de precautie, peste 3500 de locuitori din zona au fost evacuati.

- Lucrarile de constructie la noul pod rutier de la Genova care va lua locul viaductului prabusit in august 2018, tragedie in care si-au pierdut viata 43 de persoane, au inceput in mod oficial marti, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Muncitorii au inceput sa toarne beton pentru fundatia unui…

- Fotocredit: Peugeot Peugeot a dezvaluit conceptul electrificat 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, automobil ce va fi prezentat in premiera mondiala cu ocazia Salonului Auto de la Geneva 2019, eveniment ce se va desfașura intre 7 și 10 martie. #UNBORING THE FUTURE, este promisiunea unui viitor care va…

- Viaductele din zona barajului Siriu au inceput sa cedeze rand pe rand, si, desi au fost impuse restrictii de tonaj, acestea nu au fost respectate mai deloc, astfel ca degradarile s-au accentuat si mai tare. DN 10 Buzau – Brasov, considerat unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din tara, este aproape…

- Reprezentanții aeroportului din Manchester au anunțat ca programul zborurilor a fost afectat duminica, din cauza unei probleme electrice care a dus la întreruperea sistemului de alimentare cu combustibil, relateaza The Guardian citat de Mediafax.Conform unui mesaj publicat pe Twitter, specialiștii…

- Unele state ale Uniunii Europene "au cazut testul" prin faptul ca au permis un transport de arme catre Arabia Saudita, in ciuda implicarii acesteia in razboiul din Yemen, a transmis luni Amnesty International, potrivit DPA prluata de Agerpres. Conform unui raport al ONU de anul trecut, atat…

- Inginerii romani din cadrul companiei Enea Romania, subsidiara locala a companiei suedeze, au dezvoltat impreuna cu colegii lor din Statele Unite ale Americii un program care pemite detectarea foarte timpurie a cancerului pulmonar cu ajutorul inteligentei artificiale.Acest proiect de inginerie…