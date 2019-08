Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a discutat cu ambasadorul agreat al Malaysiei la Bucuresti, Abdullah Zawawi bin Tahir, referitor la cooperarea bilaterala in domeniul justitiei si afacerilor interne prin finalizarea acordurilor in curs de negociere si a adresat multumiri pentru disponibilitatea…

- Fostul șef al Poliției Capitalei și fost șef al Serviciului Omoruri, Lucian Guran, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca un caz de crime in serie care seamana foarte mult cu cel de la Caracal s-a petrecut in București, in 1992. Criminalul era tot taximetrist de ocazie și acționa la Gara de Nord.

- Autoritatile din Bahrein au anuntat sambata ca au executat trei barbati condamnati in doua cazuri separate de terorism, informeaza DPA potrivit Agerpres. Executiile prin impuscare au avut loc sambata dimineata devreme, in ciuda apelurilor internationale cerand Bahreinului sa le opreasca. …

- Dupa o ploaie scurta, bulevardul principal al Slatinei s-a colorat, luni dupa-amiaza, in rosu, fiind chemata echipa CBRN pentru a identifica ce substanta este responsabila de „fenomen“. Pompierii au fost solicitati de Inspectoratul de Politie Judetean Olt sa intervina pentru splarea bulevardului A.I.…

- Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului, a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Pitesti la doi ani de inchisoare cu suspendare. Decizia este definitiva. Pe langa aceasta sentința, fostul edil va fi obligat și sa presteze munca in folosul comunitatii si i-a fost interzis dreptul de a fi ales in…

- Dupa aproape 48 de ore de cercetari, scotociri si verificari, cel mai cautat infractor dn Romania a fost incoltit de o echipa de flagrant a Biroului de Operatiuni Speciale, impreuna cu o echipa de la SIAS. S-a intamplat la ora 4.45, in noaptea de luni spre marti. Ionel Marcel Lepa a fost incercuit marti…

- ''Sistemul nu are numai mașini cu medici. Sistemul are mașini cu paramedici, mașini cu asistenți, iar medici nu ai cum sa pui pe fiecare mașina. Localitatea este la aproximativ 20 de km de Timișoara. Elicopterul era plecat la o misiune cu un nou-nascut de la Targu-Jiu. Se poate verifica. Misiunea…

- Cinci romani cu varste intre 18 și 24 de ani, au fost condamnați la cate zece ani de inchisoare dupa ce au violat in grup o tanara intr-un parc din Marea Britanie și au filmat intreg atacul cu telefoanele lor mobile. Cei cinci atacatori: Florin Calin, 20 de ani, Dorel Diaconu, 23 de ani, Oprea Dobre,…