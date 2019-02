Ultimele zile pentru abonamente reduse la UNTOLD 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Artiști de marca vor fi prezenți la festivalul UNTOLD 2019, care va avea loc in perioada 1-4 august la Cluj-Napoca. DJ-ul numarul unu al lumii, Martin Garrix, alaturi de David Guetta și Dimitri Vegas & Like Mike, vor fi prezenți la ediția aniversara UNTOLD. Pentru 2019, organizatorii festivalului UNTOLD…

- Dupa ce a fost sufletul petrecerii la Untold doi ani la rand, Emil Boc a “comis-o” din nou. Acesta a fost “șeful” galeriei romanilor prezenți sa susțina fetele Romaniei, stand in ambele zile in sala și fiind unul din toboșarii din peluza romana. “Am bataturi de la toba. Mihaela Buzarnescu și Ana Bogdan…

- Cand spui Lost Frequencies , prima imagine care iți vine in minte e a unui tip care zambește tot timpul, iar primul lucru la care te gandești e muzica… “Reality”, ”Are U With Me”, “Here With You”, “Crazy”, “Like I Love You”… și sigur amintirile alea faine de la festivalul de vara trecuta. Untold &...…

- Primele 10.000 de abonamente de la Neversea 2019 s-au epuizat, astfel ca fanii festivalului și-au asigurat deja intrarea pe plaja NEVERSEA, unde timp de 4 zile și 4 nopți participanții traiesc experiențe unice la malul Marii Negre alaturi de prieteni și de cei mai buni artiști internaționali ai momentului.…