Ultimele zile în care mai poți dona pentru a susține proiectele înscrise la Timotion Organizatorii se apropie de bifarea sumei de 450.000 lei pe care și-au propus sa o stranga pentru a fi folosita in beneficiul comunitații pentru cele 20 de proiecte. In momentul de fața lipsesc 11.500 lei pentru atingerea targetului general Timotion V. Au alergat la Tiomtion, in 2019, peste 6.000 de participanți și au fost mii de donatori. Puteți dona pana in 13 mai AICI. Sunt proiecte care inca lupta pentru atingerea targetului de finanțare. In perioada urmatoare, fiecare echipa de proiect va cauta soluții astfel incat proiectele sa fie implementate chiar daca nu s-a reușit strangerea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

