- Potrivit unor surse din mediul penitenciar, in ultimele zile din viata ale lui Alexandru Visinescu, acesta a fost imobilizat la pat in Spitalul Penitenciar Jilava, unde a fost hranit cu seringa, primind doar ceai si apa, au declarat pentru MEDIAFAX surse din mediul penitenciar. De asemenea, in perioada…

- Austriacul Niki Lauda se lupta pentru viața lui. Fostul mare pilot de Formula 1 se recupereaza dupa transplantul pulmonar suderit acum trei luni. Fostul șef din Formula 1, Bernie Ecclestone, a dezvaluit pentru ziarul elvețian ”Blick” ca ”Niki se simte bine. Trebuie sa ia multe pastile și sa fie atent…

- Cantareata de muzica populara Maria Constantin a anuntat lansarea unui nou videoclip. Este vorba de piesa „Nasule, ia hora mare" care este pe albumul „Viata mea e o poveste". Pe 8 noiembrie, albumul va putea fi procurat...

- La doua saptamani de la lansarea in cinematografe a filmului Bohemian Rhapsody parerile sunt, evident, imparțite. Recenziile negative vorbesc insa de o rastalmacire a vieții personajului central al peliculei, liderul trupei Queen ndash; Freddie Mercury.

- Alexandru Visinescu, tortionarul condamnat la 20 de ani inchisoare pentru crime impotriva umanitatii, a murit, luni, scrie Digi 24.Varsta tortionarului era de 93 de ani.UPDATE. Oficial de la Administratia Nationala a PenitenciarelorPotrivit reprezentantilor ANP, luni, 05.11.2018, in jurul orei 13.00,…

- Tortionarul Ion Ficior a murit, miercuri, in puscarie, unde ispasea o condamnare de 20 de ani de inchisoare, a transmis Romania TV, in jurnalul orei 14.00.La data de 29 martie 2017, Ficior a fost condamnat definitiv la 20 de ani de inchisoare pentru infractiuni contra umanitatii. A fost obligat si la…

- Vești importante pentru toți șoferii din Romania! Incepand de maine, legea care le va schimba radical viața conducatorilor auto din țara noastra va fi pusa in aplicare.Astfel, de vineri, toți conducatorii auto vor avea acest drept. Citește AICI ce DREPT vor avea șoferii din Romania…

- Andy, ispita in cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”. Cu un fizic atletic și puternic, Andy este pregatit sa devina pentru a doua oara ispita in cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”, care va fi difuzat in fiecare luni si marti, incepand din 3 septembrie, de la 20:00, la…