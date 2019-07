Stiri pe aceeasi tema

- Doua inspectoare din cadrul Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Timiș au fost ridicate, astazi, in urma unei operațiuni a DNA Timișoara și a polițiștilor DGA. Conform primelor informații, totul a pornit de la denunțul patroanei unui salon de infrumusețare din centrul Timișoarei care a fost…

- Dupa 20 de ani, la Timișoara se va organiza un congres de reumatologie. Specialiști din toata țara sunt prezenți in urbea de pe Bega pentru a dezbate probleme importante din acest domeniu. La simpozionul de reumatologie care are loc vineri, 24 mai și sambata, 25 mai, participa 150 de reumatologi din…

- Unul dintre cele mai mari hypermarket-uri din Timișoara risca amenzi de pana la 100.000 de lei. Asta dupa ce, in aceasta saptamana, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Timiș a fost in control, in urma unor sesizari facute de catre cetațeni, fiind descoperite o serie de nereguli. Printre…

- Bucureștenii și nu numai ei au ocazia sa vada, pana pe 26 mai, cele mai noi și interesante tendințe in materie de design, arhitectura, grafica și moda.Totul in centrul orașului, la expoziția Romanian Design Week.

- Salonul Queen Elisabeta din municipiul Suceava este recunoscut pentru serviciile de calitate pe care le ofera. Aici gasiti cea mai noua tehnologie de epilare definitiva cu laser dioda, un tratament non-invaziv, care nu produce nici un disconfort semnificativ pacientului si care ofera garantie ...

- Un control efectuat inainte de sarbatori de catre comisarii Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș la Targul de Paști de la Timișoara s-a soldat cu sancțiuni, printre care decizia de suspendare a activitații pe timp de o luna. Totuși, Targul de Paști funcționeaza și azi, fapt considerat…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Timis au verificat, in ultima perioada, pietele din Timisoara, in conditiile in care se apropie sarbatorile pascale. Iar neregulile descoperite nu sunt deloc putine, vinovati fiind atat comerciantii cat si cei care administreaza…

- „Situații inacceptabile și masuri in consecința! Un magazin dintr-o piața din centrul municipiului Timișoara vindea pești in condițiile pe care le vedeți”, a scris Sorin Susanu, șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Timiș pe Facebook. Comisarii Protecției Consumatorilor…