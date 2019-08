Ultimele repetiţii şi pentru divizionarele C Cu o saptamana inainte de meciul de debut in noul sezon al Ligii a III-a, joc care va opune, la Blejoi, cele doua formații prahovene de la acest eșalon, CS Blejoi, respectiv Astra 2, ambele formații au avut programate ultimele repetiții, impotriva unor formații de același nivel valoric. Și se poate spune ca ambele grupari și-au ”atins scopul”, avand parte de verificari reușite, Astra 2 inregistrand un succes, 4-3 cu Mostiștea Ulmu (echipa din seria a II-a a diviziei C), in timp ce Blejoiul a remizat, 2-2, cu FC Pucioasa, viitoare colega de serie. Pentru Astra 2, decisive au fost reușitele jucatorilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din Suceava muncește in construcții in Anglia și trimite copii necajiți in vacanțe, dupa ce el a avut o copilarie traumatizanta și o tinerețe dificila. Barbatul are o poveste uimitoare.

- Formatia FCSB a invins, duminica seara, la Pitesti, cu scorul de 4-3, echipa Hermannstadt, in prima etapa a Ligii I, relateaza news.roAu marcat: Coman ’23, Hora ’30, Man ’53 si Nedelcu ‘80 / Tsoumou ’45, Dandea ’57, Debeljuh ‘90+3 Echipa Hermannstadt a inscris ultimul gol dupa ce Vlad…

- FC Viitorul, detinatoarea Cupei României, a câstigat în premiera Supercupa României, dupa ce s-a impus la limita în fața campioanei CFR Cluj, scor 1-0. Unicul gol al partidei de pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești a fost marcat de Andrei Artean, în minutul…

- ARAD. Aradul sarbatorește 120 de ani de la primul meci oficial din Romania, disputat chiar in orașul nostru. Sub aceasta egida, in luna august se va organiza un turneu de old boys cu zeci de echipe, unele dintre ele disparute demult din fotbalul organizat al județului. Un exponent al fotbalului…

- Constantin Mutu avea doar patru luni atunci cand a fost smuls din brațele parinților sai, Vasile și Florentina, la granița cu Mexicul. Bebelușul roman este cel mai tanar copil separat de parintii sai de autoritatile americane, relateaza New York Times.

- Ioan „Lița" Dumitru (69 de ani) are acum și cetațenie americana și iși dorește sa deschida o academie de fotbal in SUA. Fostul mare fotbalist roman este stabilit in Statele Unite ale Americii alaturi de soția sa, Mariana, și fiica lui, Alexandra, de mai bine de doi ani și aceștia au reușit in sfarșit…

- Bogdan Andone, 44 de ani, a fost prezentat oficial in funcția de antrenor al vicecampioanei FCSB. Azi, intr-o atmosfera destinsa, Gigi Becali și MM Stoica l-au prezentat jurnaliștilor pe omul in care-și pun speranțele ca va reuși sa opreasca hegemonia lui CFR Cluj. Soluția Bogdan Andone antrenor la…

- Incepand de saptamana viitoare, fostul internațional Ilie Stan va fi noul antrenor al SCM Gloria Buzau. Ilie Stan va conduce de pe banca tehnica pe Gloria Buzau, in aventura roș-albaștrilor din eșalonul secund. Fostul internațional roman nu a semnat, deocamdata, contractul, dar este o chestiune de zile…