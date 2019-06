Stiri pe aceeasi tema

- Informatii exclusive despre cum se pregateste, in detaliu, nunta lui Radu Mazare in inchisoare! Lizeta Haralambie, avocatul familiei, a povestit ce demersuri a facut Roxana, iubita fostului edil, dar si ce verighete a ales!

- Avocata familiei Mazare, Lizeta Haralambie, a oferit in direct, in cadrul emisiunii "Agentia VIP", moderata de Cristian Brancu, ultimele detalii despre nunta ce urmeaza sa aiba loc la Rahova, intre Radu Mazare si iubita sa, Roxana.

- Avocatul lui Radu Mazare susține ca fostul edil al Constanței se simte bine și face plimbari in cerc, in curtea Penitenciarului Rahova. Deși se afla in carantina la aceeași inchisoare in care este inchis și Liviu Dragnea, Radu Mazare nu s-a intalnit cu liderul PSD. Lizeta Haralambie, avocatul lui Radu…

- Fostul primar din Constanța, Radu Mazare, incarcerat in Penitenciarul Rahova dupa ce a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale, va contesta decizia la CEDO, anunțul fiind facute avocatul sau, care a precizat ca se lucreaza deja la plangere, conform Mediafax.Citește…

- Radu Mazare se considera in pericol in Romania, a declarat fratele fostului edil al orașului Constanța. Acesta a relatat in cursul unei discuții telefonice care a avut loc marți, din Penitenciarul Rahova, ca Radu Mazare nu ințelegea de ce este pazit de atația polițiști din trupele speciale. „Este el…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare a fost incarcerat in Penitenciarul Rahova acolo unde va sta in carantina timp de 21 de zile.Avocatul fostului edil, Lizeta Haralambie a declarat pentru Digi24 ca acesta si a petrecut noaptea singur in celula."Nu s a plans de nimic si este sanatos.…

- Aparatorul lui Radu Mazare, Lizeta Haralambie, a declarat marți ca fostul primar al Constanței se aștepta sa fie arestat și ca la Rahova nu s-a plans de nimic, subliniind ca acesta a inceput sa citeasca istorie și geografie. Avocatul a mai spus ca Mazare are doi colegi de celula, conform Mediafax.Citește…

- Radu Mazare ar urma sa fie adus in țara in cel mai scurt timp și inchis pentru a-și ispași condamnarea de noua ani de inchisoare primita in dosarul retrocedarilor plajelor din Constanța. Ministrul Justitiei Ana Birchall a anuntat luni ca dosarul de extradare a lui Radu Mazare a fost predat luni autoritatilor…