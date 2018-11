Ultimele ore in care te mai poti inscrie la Zilele Biz! Festivalul de business al Romaniei incepe saptamana viitoare, 12-16 noiembrie, la ARCUB Gabroveni. Evenimentul va aduce pe scena liderii celor mai dinamice domenii de activitate din tara, in cinci zile tematice: Antreprenoriat, Inovatie, Management, Media & Marketing si CSR.



Zilele Biz este primul eveniment de afaceri din Romania, iar anul acesta, implineste 17 ani si continua sa reuneasca cei mai importanti top manageri si lideri de business.



Programul din acest an aduce, pe langa lideri inspirationali, precum Thomas Kolster, cei mai puternici CEOs si oameni de afaceri vedeta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

