- Proprietarul mașinii conduse de Razvan Ciobanu a fost audiat în cadrul dosarului penal deschis dupa moartea creatorului de moda. Acesta le-a spus anchetatorilor ca designerul nu a fost cazat în Mamaia și nu știe ce a facut în cursul zilei de duminica, timp în care el a dormit.…

- Vica Blochina și Oana Roman se numara și ele printre vedetele care au venit sa-l conduca pe ultimul drum pe creatorul de moda Razvan Ciobanu. Imaginile durerii la inmormantarea designerului Razvan Ciobanu. La biserica s-au adunat o mulțime de oameni obișnuiți, care au ținut sa-i aduca un ultimul omagiu…

- Se pare ca inainte de a pleca din clubul din mamaia, Razvan Ciobanu ar fi consumat mai multe substanțe interzise. Testele rapide ale autopsiei au aratat ca Razvan Ciobanu avea droguri in sange in momentul producerii accidentului fatal. Din primele informații se pare ca designerul avea un coctail…

- Sorin Oprea (foto stanga), un partener de afaceri al lui Razvan Ciobanu și prieten al acestuia, a stat de vorba cu celebru designer, cu puțin timp inainte de accidentul auto care i-a curmat viața. Acesta a declarat, pentru CanCan.ro, ca Razvan nu mai era așa cum il știa el. "Ne-am intalnit intamplator,…

- "Ne-am intalnit intamplator, la mare, pe terasa unui local din Mamaia. A aparut de nicaieri și era destul de debusolat. L-am invitat sa stea la masa, eram impreuna cu sotia si cu mama mea. Era obosit si deloc incantat de ce se intampla la mare. A spus ca venise cu o zi in urma la mare cu niste prieteni.…

- Vica Blochina a dezvaluit cu cine s-a intalnit regretatul designer Razvan Ciobanu cu cateva zile inainte de Paște. Cu doar cateva zile inainte de Paște, Razvan Ciobanu s-a intalnit cu un calugar tibetan. Intalnirea l-a marcat profund pe creatorul de moda, dupa spusele prieteni sale, Vica Blochina.…

- Destinul designerului Razvan Ciobanu s-a frant la doar 43 de ani. Ar fi vrut sa ajunga in Bucuresti dupa ce fusese la un festival in Mamaia, insa nimeni nu stie de ce a ales o ruta care duce mai degraba la Tulcea si nici de ce a plecat in noapte, cu masina imprumutata de la o prietena. „A venit cu un…