Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Gheorghe Badea trage un semnal de alarma: Niște locuitori din cartierul Tudor Vladimirescu au picat in capcana celor care se opun construirii mall-ului. Construcția noului mall din cartierul Tudor Vladimirescu va fi una dintre cele mai mari investiții private din Pitești, peste 100 de…

- Prime Kapital vrea sa redea piteștenilor o zona importanta din cartierul Tudor Vladimirescu printr-o investiție de 80 milioane de euro. Proiectul va infrumuseța peisajul urban din zonele Tudor Vladimirescu și Frații Golești, va rezolva problema istorica a infrastructurii deficitare din cauza careia…

- Dezbatere publica pentru bugetul Pitestiului pe 2019. Puteti sa va dati cu parerea despre cum vor fi cheltuiti banii. Joi, incepand cu ora 16,00, in Sala Multimedia, etajul II, a Centrului Cultural Multifunctional Pitesti (Filarmonica), se va desfașura dezbaterea publica a bugetului Municipiului Pitești…

- O scoala din Pitesti foloseste catalogul virtual, o aplicatie pe telefon cu ajutorul careia parintii afla in timp real care este comportamentul copiilor la scoala, daca au lipsit sau ce note au luat. Proiectul pilot se numeste „Note in catalog”. Conducerea scolii „Tudor Vladimirescu” din Pitesti a decis…

- Primarul interimar Sorin Apostoliceanu se declara sustinator 100% al proiectului mall-ului din Tudor Vladimirescu Primarul interimar al Pitestiului, Sorin Apostoliceanu, a sustinut, joi, o prima conferinta de presa in aceasta postura, in care a adus in discutie mai multe dintre proiectele care se vor…

- Viceprimarul cu atributii de primar Sorin Apostoliceanu a anuntat astazi ca maine va fi „incarcat” pe site-ul www.primariapitesti.ro proiectul de buget pentru anul in curs. Conform viceprimarului, bugetul pentru anul in curs este destul ...

- Primaria Blaj este pregatita sa investeasca 3,4 milioane de lei, fara TVA, in amenajarea urbanistica și peisagistica a curții Colegiului Național I.M. Clain, una dintre cele mai importante unitați de invațamant din județ. In acest sens a fost lansata licitația privind achiziția de lucrari pentru proiectul…

- Una dintre cele mai mari cladiri de birouri din tara va fi construita la Iasi. Proiectul apartine firmei Iulius Group SRL si vizeza extinderea Iulius Mall din Tudor Vladimirescu cu un turn de 26 etaje si 120 metri in inaltime. Noul imobil este prevazut in zona parcarii laterale, dinspre bulevardul Chimiei.…