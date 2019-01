Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Tudor, tanarul care a fost injunghiat mortal de noua atacatori, la Londra, a lasat un semn și in presa britanica. Jurnaliștii din Anglia scriu despre un „erou”, care a fost victima unui atac marșav.

- Tradiționalul foc de tabara organizat in fiecare an, de Revelion, in stațiunea olandeza Scheveningen ar fi putut avea consecințe tragice daca pompierii nu ar fi intervenit rapid sa stinga flacarile. Din cauza vantului, focul de tabara, facut pe paleți de lemn, s-a transformat intr-o tornada de foc…

- Un teribil accident rutier s-a produs in raionul Orhei. Patru oameni au murit dupa ce doua masini s-au ciocnit pe drumul Chisinau-Balti, in apropiere de satul Ivancea.VA AVERTIZAM CA IMAGINILE VA POT AFECTA EMOTIONALPrintre victime se numara si o femeie insarcinata.

- O indragita cantareata de muzica populara a trecut prin momente cumplite! Toata viața i-a fost urmarita de blesteme, cei doi soți au tradat-o pe rand și chiar i-au fost rapit fiicele, mama ei a murit in brațele vedetei, iar intr-un singur an a avut parte de patru accidente de masina. Interpreta de muzica…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Arges, in urma accidentului un barbat de 46 de ani si-a pierdut viata. El era pasager in cel de-al doilea autocamion. Victima a fost gasita in stop cardiorespirator de catre cadrele medicale, care au efectuat manevre de resuscitare, fara…

- Actorul James Karen a murit la varsta de 94 de ani, in Los Angeles, iar anunțul trist a fost facut de familia lui. Acesta este cunoscut mai ales pentru rolul din filmul de groaza „Poltergeist”, in care l-a interpretat pe Mr. Teague Cunoscutul actor a locuit cu soția sa, Alba Karen, dar și cu fiul…

- Cei de la ISU Dolj au explicat printr-un comunicat cum s-a produs decesul lui Ilie Balaci. Fostul mare fotbalist a murit azi la 62 de ani.Citește și: DOLIU in Banie: a murit Ilie Balaci "In jurul orei 9,40, a fost anuntat apelul la 112. Imediat, la locuinta de familie a fotbalistului…

- Un tanar si a pierdut viata in timp ce isi facea un selfie pe un vagon de marfa, scrie Vrancea24.ro. Baiatul era din Focsani si avea 22 de ani. El se numeste Teodor Suteu si este fiul unui militar de la Brigada 282 Infanterie Mecanizata.Teodor finalizase in aceasta vara studiile universitare la Londra…