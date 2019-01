Stiri pe aceeasi tema

- Sacrificiul unui roman care lucra in Londra i-a impresionat pe oamenii din Marea Britanie. Tudor Simionov, un tanar de 33 de ani, fost sportiv de performanța, lucra ca agent de paza in capitala Marii Britanii și a fost ucis chiar in noaptea de Revelion.

- Sportivul roman Tudor Simionov, canotor dinamovist, a fost ucis in noaptea de Revelion, la Londra, unde lucra ca bodyguard la un club de noapte. El si-a aparat colegii, fiind considerat erou de catre presa engleza, informeaza...

- Tudor Simionov a fost injunghiat mortal la Londra, in noaptea de Revelion. Un martor povestește cu groaza ce s-a intamplat in ultimele clipe din viața romanului care considerat acum un erou, in toata lumea.

- Colin Kroll a murit dupa ce ar fi luat o supradoza de droguri. Tanarul de 35 de ani era CEO al HQ Trivia și cofondator al aplicației Vine. Iubita lui Colin Kroll este cea care a alertat autoritațile dupa ce nu a reușit sa dea de el in dimineața de duminica, potrivit Daily Mail. O sursa a poliției a…

- La 17 ani, Remus Sucheana (38 de ani) pleca in Germania cu un contract de balerin, dupa ce a prins o bursa la Fundatia Birgit Keil Dance. In prezent, este director al Teatrului de Balet Dusseldorf Duisburg, cu care are un contract pana in 2024.