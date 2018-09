Stiri pe aceeasi tema

- In jur de un milion de secesionisti au manifestat marti pe strazile Barcelonei cu ocazia "Diada", "sarbatoarea nationala" catalana, intr-un numar similar celui din 2017, a anuntat pe contul sau de Twitter politia municipala, informeaza AFP. Fix la orele 17:14 (15:14 GMT), ca o comemorare…

- A trecut un an de la atacurile teroriste de la Barcelona. 16 oameni au murit dupa ce un terorist a intrat cu mașina in mulțimea de turiști din centrul Barcelonei. Victimele sunt omagiate astazi printr-o ceremonie la care participa și regele Felipe al VI-lea.

- Vedeta echipei FC Barcelona, argentinianul Lionel Messi, va fi noul capitan al catalanilor in sezonul 2018-2019 din La Liga, dupa plecarea lui Andres Iniesta in Japonia, in timp ce Sergio Busquets si Gerard Pique vor fi numerele 2 si 3 din echipa, a anuntat gruparea blaugrana.

- Barcelona a oficializat transferul lui Arturo Vidal, 31 de ani, de la Bayern Munchen. Pentru mijlocașul chilian, catalanii vor achita 18 milioane de euro. (Detalii aici) Arturo Vidal e plin de calitați. Paseaza bine, șuteaza excelent și cu dreptul, și cu stangul, util in faza defensiva, foarte agresiv.…

- Ernesto Valverde, antrenorul Barcelonei, este in cautarea unui mijlocaș, iar catalanii ar putea face un transfer spectaculos. Presa din Italia dezvaluie ca Eric Abidal, directorul sportiv al clubului, s-a intalnit in Los Angeles cu mijlocașul francez Paul Pogba, 25 de ani, legitimat la Manchester Untied.…

- In charterul spre Portland, echipa masculina a stat la business, in timp ce echipa feminina a avut locuri la economic. "Sa incetam cu criticile", cere managerul fetelor, Maria Teixidor. Cand s-a aflat cum au calatorit cele doua echipe ale Barcelonei spre Statele Unite, rețelele de socializare s-au incins,…

- Josep Minguella, fost agent de jucatori și apropiat al fostului președinte al Barcelonei, Jose Lluis Nunez, publica azi in ziarul catalan Sport un articol despre Gica Popescu. Minguella a povestit cum s-a realizat transferul lui Gica Popescu, in 1995, de la Tottenham, pentru 2,8 milioane de euro. "Popescu…

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) a fost prezentat luni la Juventus, club care i-a oferit un contract pe patru sezoane. Chiar daca s-a desparțit de Real Madrid și de campionatul Spaniei, portughezul nu a scapat de intrebarile referitoare la rivalitatea cu Lionel Messi, atacantul argentinian al Barcelonei…