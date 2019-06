Stiri pe aceeasi tema

- Mii de timisoreni au ales Aeroportul International Timisoara ca si destinatie de sambata seara. Aici a avut loc o noua editie, a sasea, a Timisoara Air Show. Cerul de deasupra AIT a fost din nou gazda pentru demonstratii aeriene realizate de pilotii militari si cei acorbati. Aici a avut loc o noua editie…

- Mai sunt doar cateva zile pana la cea de a sasea editie a Timisoara Air Show. Pe 15 iunie 2019, de la ora 19.00, iubitorii aviației sunt așteptați la Aeroportul International Timișoara sa admire piloții si parasutistii prezenti in cadrul Timișoara Air Show 2019. Spectacolul aerian va fi unul total,…

- Evenimentul este unul important in peisajul comunitatii urbane si rurale si de traditie in acest teritoriu, realizand evaluarea gradului de sanogenitate orala, in deplina conexiune cu starea generala a pacientului. De la prima editie si pana in prezent, peste 40.000 de persoane din Iasi, dar si din…

- La Timisoara se desfasoara in acest sfarsit de saptamana una dintre cele mai apreciate expozitii de specialitate, Banat Agralim. Pana duminica, la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, de pe Calea Aradului, vizitatorii au parte de expozitii de utilaje agricole si produse…

- Cea de-a 23-a ediție a festivalului de jazz de la Garana, eveniment ce se va desfașura in perioada 11 – 14 iulie, va avea parte proiecte artistice care aduc impreuna lumi muzicale diverse, explozive, puternice și experimentale. Va fi o calatorie noua, la fel ca fiecare ediție de festival petrecuta in…

- Ediția cu numarul a 23, pe 11-14 iulie, Garana Jazz Festival iși intampina publicul cu proiecte artistice care aduc impreuna lumi muzicale diverse, puternice și experimentale. Va fi o calatorie noua, la fel ca fiecare ediție de festival petrecuta in varf de Semenic, in natura, intre prieteni și iubitori…

- Auditorium-ul Centrului de Conferințe al Universitații Politehnica Timișoara a fost umplut pana la refuz ieri, cand a avut loc deschiderea festiva a evenimentului „Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tau”. S-a inregistrat un numar record de participanți, peste 1500 de elevi din toata țara și…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o ediție speciala a Salonului de Industrie Ușoara, in perioada 10 – 14 aprilie 2019, ce ține cont de tradiția populara romaneasca de inoire a articolelor vestimentare cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Peste 60 de firme din intreaga țara, atat…