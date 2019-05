Stiri pe aceeasi tema

- Designerul Razvan Ciobanu o sa fie inmormantat joi la Ciminitrul Progresul din Capitala. Trupul neinsuflețit urmeaza sa fie adus și depus la capela, unde cei care l-au cunoscut iși pot lua ramas bun de la el. Anunțul a fost facut de Laura Vicol, o apropiata a designerului.Citește și: Informații…

- Fostul președinte a cerut, prin intermediul managerului Institutului de Urgența pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, ca presa sa nu mai primeasca informații despre evoluția starii sale de sanatate. Ion Iliescu (89 de ani) a ajuns astazi la acest spital, unde medicii urmeaza sa decida…

- Liviu Dragnea a ajuns, sambata seara, la spital, dupa ce a acuzat dureri puternice la spate! Dupa ce a efectuat un RMN, doctorii au decis sa il interneze, diagnosticul pus fiind de hernie de disc. Sorina Pintea, ministru al Sanatații, a declarat, la Braila, ca medicii au procedat corect.”Domnul…

- Medicii de la clinica privata unde a nascut Andreea Balan au oferit noi informatii despre starea de sanatate a cantaretei si complicatiile aparute in timpul interventiei care au dus la stop cardio-respirator.

- Medicii au explicat care este starea cantareței Andreea Balan. Vedeta a suferit un stop cardio-respirator in timpul nașterii. Andreea Balan a devenit mamica pentru a doua oara luni, 4 martie. Ea a adus pe lume o fetița, Clara. Insa, in timpul nașterii, vedeta a suferit un stop-cardio respirator, dupa…

- Au trecut opt zile de cand fratele lui Mirel Radoi s-a aruncat de la etajul al patrulea al blocului in care locuia, iar acum Mihai Radoi se afla in continuare internat in spitalul din Timișoara.