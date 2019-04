Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea o stie pe Anamaria Prodan si pe mama acesteia, Ionela Prodan. Desi au aparut de-a lungul timpului si informatii despre tatal ei, lucrurile au ramas ceva mai discrete. In aceasta seara insa, in platoul emisiunii "Xtra Night Show", Anamaria Prodan a facut o dezvaluire soc!

- Zi trista pentru Anamaria Prodan! Vedeta a postat pe rețelele de socializare un mesaj sfașietor in memoria Ionelei Prodan, care s-a stins din viața la inceputul lunii aprilie, in 2018. Este primul 8 martie fara mama ei. Ionela Prodan a murit in urma cu aproape un an, dupa ce s-a luptat pentru mult timp…

- Anamaria Prodan a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare cu ocazia zilei de 8 Martie. Impresara și-a pierdut mama in urma cu un an, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. „Mama este numele Lui Dumnezeu pe buze si in inimile copiilor. La multi ani, tuturor mamelor din lume”, a scris…

- Anamaria Prodan și-a pierdut mama in primavara anului trecut, lasand in sufletul ei un gol imens. Cele doua aveau o relație speciala, motiv pentru care impresara a suferit cumplit și nu și-a mai putut reveni dupa moartea Ionelei Prodan. „Sunt creatia mamei mele si a tatalui meu, la modul ca tatal, si…

- Anamaria Prodan continua sa pastreze vie amintirea mamei sale, asa ca si-a pus pe telefon fotografia Ionelei Prodan. "Așa o simt mai aproape, mi-e tare dor de ea, este și va ramane sufletul meu", le-a marturisit Anamaria Prodan prietenilor sai, conform Click!. Anamaria Prodan a anutat…

- Anamaria Prodan este o femeie puternica si desi a pierdut-o pe cea mai importanta femeie din viata sa, frumoasa impresara a avut forta sa zambeasca si sa arate ca este un om puternic. Anamaria Prodan si Ionela Prodan, mama sa, au avut o relatie extrem de frumoasa, iar dupa trecerea in nefiinta a mamei…

- La noua luni de la moartea Ionelei Prodan, ies la iveala detalii dureroase despre ultima perioada din viața cantareței. "Ana a fost cea care a ingrijit-o pana in ultima clipa, a stat cu ea in clinica zi si noapte, i-a dat sa manance cu lingurita, i-a monitorizat perfuziile si a avut grija…

- In zi de sarbatoare, Anamaria Prodan a organizat parastasul mamei sale, la noua luni de cand aceasta s-a stins din viața. Imbracata toata in negru, aceasta nu și-a putut stapani lacrimile. Anamaria Prodan a ajuns luni dimineața la cimitirul Bellu, insotita de fostul sot al mamei sale. "Vedeti ca viata…