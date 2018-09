Stiri pe aceeasi tema

- Acestia au mentionat ca proiectul va fi publicat in dezbatere publica, iar apoi va fi dat un comunicat de presa spre seara. Punctul de pensie va fi de 1.265 lei in 2019, urmand a ajunge la 4.256 lei in 2021, potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, si va ramane o luna in dezbatere publica pana in data de 8 septembrie, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, vine cu noi detalii despre mult-așteptata lege a pensiilor. Aceasta a vorbit despre condițiile care trebuie indeplinite pentru a avea o pensie fara penalizari, dar și despre cat de mult s-a lucrat la aceasta lege. „Joi va fi prezentarea legii in ansamblu.…

- Salariile romanilor au crescut semnificativ in primele sase luni ale anului. In cazul medicilor, chiar si cu peste suta la suta si cu 25 la suta pentru cadrele didactice, a precizat premierul, care a prezentat bilantul guvernarii de pana acum.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat la Romania TV ca legea pensiilor va intra in dezbaterea parlamentara la toamna, iar la inceputul anului viitor ar putea intra in vigoare. Punctul de pensie va creste la 1.250 de lei din primavara anului viitor. „Legea Pensiilor va intra din septembrie…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, la Romania TV, ca legea pensiilor va intra in dezbaterea parlamentara la toamna, iar la inceputul anului viitor ar putea intra in vigoare. Punctul de pensie va creste la 1.250 de lei din primavara anului viitor."Legea Pensiilor va intra din…

- "Legea Pensiilor va intra din septembrie in dezbatere parlamentara fara niciun fel de dubiu. Noi va trebui sa-l ținem 1 luna de zile in dezbatere publica, pentru ca este un proiect al Guvernului. Sigur ca probabil va fi mai mult de 1 luna de zile pentru ca vom ieși in aceasta vara cu el. Toata lumea…