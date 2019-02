Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca ,,domnul Rima'' nu ne face niciodata de ras, nici de data aceasta nu a putut fi mai prejos cu un subiect atat de controversat pe masura faptei pe care italianul Mateo Politi a facut-o.

- Falsul medic italian, care a reusit sa pacaleasca autoritatile si a efectuat interventii estetice la patru clinici private din Bucuresti, a devenit subiect de glume si ironii la adresa societatii romanesti si a conducatorilor.

- Nu degeaba este conoscut ca „Domnul Rima”. Fara dar și poate, subiectul momentului este cel al lui Matthew Mode, italianul cu opt clase care ar fi profesat, nestingherat, in calitate de medic, in Romania.

- Colegiul Medicilor Bucuresti precizeaza ca nu a fost inregistrata nicio reclamatie de la nicio persoana in cazul falsului medic Matteo Politi care a operat in mai multe clinici desi absolvise doar opt clase. „La Colegiul Medi...

- Libertatea.ro publica astazi o poveste ireala. Un italian cu 8 clase, condamnat și in țara natala pentru cateva fraude, a reușit sa convinga o clinica din Romania de faptul ca el este medic. Acesta a operat cațiva pacienți, iar din fericire, niciunul nu a fost ranit. Asistentele din spital și-au dat…

- "Medicul cu opt clase" isi deschisese firma in Romania, in acelasi domeniu de activitate, in urma cu aproximativ jumatate de an. Matteo Politi spera sa dea lovitura fara ca nimeni sa stie cine este.

- In mediul online sunt imagini scandaloase cu "medicul cu opt clase" care opera in Romania sub un nume fals. Acesta se poza in ipostaze indecente, iar imaginile erau publicate pe retelele de socializare, printre cele cu diferitele interventii pe care le facea.

