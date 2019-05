Cum a reactionat presedintele dupa ce un barbat a tot strigat “Jos Iohannis!”, la Timisoara (VIDEO)

Daca pana acum carcotasii comentau pe marginea faptului ca premierul a tot fost apostrofat public in timpul vizitelor de lucru pe care le-a facut in tara in ultima vreme, vineri s-a vazut ca si… [citeste mai departe]